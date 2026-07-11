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Bezzecchi mist Duitse GP na breuk in kwalificatie

Nog een klap voor Bezzecchi's titelkansen nu een blessure hem uitschakelt voor het raceweekend op de Sachsenring

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Bewerkt:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Bij Marco Bezzecchi is een breuk naast zijn nek vastgesteld na een zware highsider in de kwalificatie voor de Grand Prix van Duitsland, waardoor hij de rest van het MotoGP-weekend aan de kant staat.

Nadat hij zaterdagmiddag voor controles naar het medisch centrum was gebracht, onderging de fabrieksrijder van Aprilia röntgenonderzoek waaruit bleek dat hij “een volledige en verplaatste breuk van het linker sleutelbeen” had opgelopen.

De blessure is ernstig genoeg om een operatie te vereisen, waarbij Bezzecchi naar Italië zal terugkeren om zich te laten opereren door Dr. Giuseppe Porcellini, die in het verleden ook andere MotoGP-rijders heeft behandeld.

“Na de crash werd Marco Bezzecchi naar het medisch centrum van het circuit gebracht, waar hij, onder toezicht van MotoGP Medical Director Dr. Angel Charte, een röntgenonderzoek onderging dat een volledige en verplaatste breuk van het linker sleutelbeen aan het licht bracht,” luidde een verklaring van Aprilia.

“Het type breuk vereist een chirurgische ingreep voor optimaal herstel en die zal in Italië worden uitgevoerd door Dr. Giuseppe Porcellini. Marco Bezzecchi is van plan zo snel mogelijk naar Italië terug te keren.”

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing crashed bike

Foto door: Gold and Goose Photography / Getty Images

Bezzecchi stond in de beginfase van Q2 op de derde plaats toen hij bij het remmen voor bocht 7 van zijn motor werd geworpen. De Italiaan was te zien terwijl hij meerdere keren door het grind rolde voordat hij enkele meters voor de vangrails tot stilstand kwam.

Marshals arriveerden onmiddellijk ter plaatse om hem te helpen, terwijl er ook gele vlaggen werden gezwaaid om andere rijders te waarschuwen. Hoewel hij op eigen benen kon staan, moest Bezzecchi terug strompelen naar de serviceweg, waar een andere marshal op een scooter op hem wachtte.

Vervolgens werd hij voor controles naar het medisch centrum vervoerd, waarbij een bezorgde Aprilia-baas Massimo Rivola aan de telefoon te zien was terwijl hij naar zijn gezondheid informeerde. Zijn vorige ronde leverde hem voorlopig de zevende startplaats op.

Het incident maakt vroegtijdig een einde aan Bezzecchi’s Sachsenring-weekend en is het nieuwste in een reeks incidenten die de vaart uit zijn titelstrijd hebben gehaald. Hij werd in Hongarije uitgeschakeld door teamgenoot Jorge Martin, miste de Tsjechische GP nadat hij in de sprint een marshal had geslagen en werd naar het ziekenhuis gebracht na een zware crash in de Dutch GP.

Hij was nog altijd niet volledig fit toen hij donderdag op de Sachsenring arriveerde voor de Duitse GP.

De komende zomerstop biedt hem echter een kans om te herstellen, met de volgende ronde op Silverstone gepland voor 9 juli. De Italiaan was de leiding in het kampioenschap al kwijtgeraakt na zijn derde nulscore in een zondagrace op Assen.

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