Bezzecchi en Marini boos op MotoGP-stewards na clashes met Martin

Marco Bezzecchi was zaterdag op de Red Bull Ring het voornaamste slachtoffer van de startcrash in de sprintrace, die ook voor uitvalbeurten van Johann Zarco en Miguel Oliveira zorgde. Dat was het gevolg van een kettingreactie die door de botsing van Jorge Martin met Fabio Quartararo werd veroorzaakt, waardoor de Yamaha-coureur tegen Maverick Viñales kwam en Bezzecchi, Zarco en Oliveira onderuit gingen. De stewards deelden tijdens de veertien ronden tellende sprintrace geen straffen uit, waardoor Martin uiteindelijk als derde werd afgevlagd. Wel moest hij zich na afloop van de race verantwoorden bij de wedstrijdleiding, al waste de Pramac Ducati-coureur zijn handen in onschuld. Desondanks kreeg Martin een long lap-penalty opgelegd voor de eerstvolgende Grand Prix waar hij aan deelneemt.

Na de sprintrace liet Bezzecchi vooral zijn onvrede over het besluit van de stewards horen om het onderzoek uit te stellen tot na de race. "Ik ben een beetje boos, maar vooral teleurgesteld. Het was belangrijk om deze race uit te rijden en dingen te leren voor zondag, maar het is wat het is. Natuurlijk is het een lastige bocht, maar er zijn veel manieren om een lastige bocht te benaderen", vertelde de nummer drie van het WK over de crash. "Het was fout om het na de race te beslissen, want dat hoort tijdens de race te gebeuren. Op het moment van de crash wist ik het niet, dus ik kon het lastig beoordelen. Ook nu wil ik dat niet doen, want het is niet aan mij. Als de stewards dit goed vinden, dan moeten ze dat beslissen. Maar daar ben ik het niet mee eens."

Teamgenoot Luca Marini sloot zich daarbij aan. De Italiaan crashte in de zevende ronde na contact met Martin in de strijd om de derde plek, maar hij vond dat de Spanjaard helemaal niet in die positie had mogen komen. "Het probleem hier is dat opnieuw niet duidelijk is hoe en waarom de stewards beslissingen over de straffen nemen. Ik vind namelijk dat Jorge nooit in deze positie had moeten kunnen komen na het incident in de eerste bocht", trapte Marini af. "Dat was gevaarlijker dan wat er bij mij gebeurde. Bij mij was het ongelukkig, want zijn voet raakte mijn stuur en daardoor viel ik. Hij probeerde mij niet te laten crashen. Ik probeerde een wijdere lijn te kiezen en contact te voorkomen en ik denk dat voor hem hetzelfde geldt. We willen nooit met elkaar crashen."

"Het is vreemd dat de stewards geen besluit namen na wat er in bocht 1 gebeurde, terwijl ze bij Fabio heel snel een long lap-penalty uitdeelden", vervolgde Marini. "Ik denk dat er een straf uitgedeeld had moeten worden voor bocht 1, en dan was mijn incident helemaal niet gebeurd. Jorge maakte een remfout in de eerste bocht, want voor iedereen is het aanremmen voor de eerste bocht bij de start lastig. Daarom is het belangrijk om op dat specifieke moment crashes te voorkomen. Als zoiets dan gebeurt, moeten de stewards voorbereid zijn om de situatie zo goed mogelijk te analyseren, zodat de race voor iedereen eerlijk is en zo goed mogelijk verder kan gaan."