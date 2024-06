Een jaar geleden gaf Marco Bezzecchi een langer verblijf bij het vertrouwde VR46 Ducati de voorkeur boven een samenwerking met Pramac, waar hij over de nieuwste Desmosedici GP24 had kunnen beschikken. Ook dit jaar is de Italiaan een kandidaat om naar het satellietteam van Paolo Campinoti over te stappen, maar Motorsport.com heeft vernomen dat dit niet gaat gebeuren. Bezzecchi zou al besloten hebben om de structuur van Ducati te verlaten en per 2025 te verkassen naar het fabrieksteam van Aprilia, waar hij de teamgenoot van Jorge Martín moet worden.

De gesprekken tussen Bezzecchi en Aprilia zijn de afgelopen dagen geïntensiveerd en dat was voor Ducati voldoende reden om de rijder te koppelen aan Pramac. Zo hoopte de fabrikant uit Bologna beide partijen aan boord te houden. Dat lijkt dus niet te lukken, want Bezzecchi verkiest een overstap naar Aprilia boven een transfer naar het Italiaanse satellietteam. Dat kan ook weer verregaande gevolgen hebben voor de toekomst van Pramac binnen de structuur van Ducati. Het is bekend dat Yamaha nadrukkelijk aan de formatie trekt om het officiële satellietteam te worden. Die overstap wordt steeds waarschijnlijker nu Ducati moeite heeft om een geschikte vervanger voor Martín te vinden en bij het team te stallen.

Daar waar Bezzecchi opnieuw een mogelijkheid laat schieten om op de actueelste Ducati te stappen, is de keuze van Aprilia voor de rijder uit Rimini goed te begrijpen. Bezzecchi heeft in 2023 bewezen dat hij - zelfs op overjarig model van Ducati - MotoGP-races kan winnen. Dat hij dit seizoen iets meer moeite heeft op de GP23, doet daar weinig aan af. Tegelijkertijd past de rijder in kwestie ook binnen het profiel dat de fabrikant uit Noale heeft opgesteld. Aprilia heeft namelijk al aangegeven graag een Italiaanse rijder aan te trekken als de teamgenoot van Martín en na het wegvallen van Enea Bastianini als optie is Bezzecchi de meest logische kandidaat. Hij ziet op zijn beurt zijn droom in vervulling gaan om voor een fabrieksteam te rijden.

Vertrek gevolg van overstap Márquez?

Mogelijk heeft het vertrek van Bezzecchi uit de structuur van Ducati heeft ook te maken met de overstap van Marc Márquez naar het fabrieksteam van het merk. Die stap zou voor de nodige irritatie hebben gezorgd binnen de entourage van Valentino Rossi, de VR46 Academy en het MotoGP-team dat zijn naam draagt. Terwijl de renstal dicht bij een langere samenwerking met Ducati is, ziet men Márquez wel als bedreiging voor de werkwijze van het merk. "Het is duidelijk dat het tekenen van Marc niet goed is gevallen", vertelt een bron binnen VR46 aan dit medium. "Het is niet alleen dat hij de filosofie van Ducati omver heeft geblazen, maar ook zal hij zeker geen stabiliteit zal brengen."