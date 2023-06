Bezzecchi kampt in TT met trillende motor, blij met P2

Marco Bezzecchi was tijdens het TT-weekend het snelst in alle vrije trainingen en pakte ook de pole-position. Zaterdag versloeg de VR46-coureur mede-Ducatist Francesco Bagnaia in de sprintrace. Een dag later, toen Bezzecchi opnieuw van pole mocht vertrekken, moest hij in de lange race over 26 ronden zijn meerdere erkennen in de fabrieksrijder. Zowel hij als 'Pecco' reden tijdens de warme wedstrijd met een medium achterband.

"Pecco was iets sterker dan ik op de medium achterband", zei Bezzecchi na de TT. "Ik dacht er tot het allerlaatste moment over om de zachte te gebruiken, maar ik wilde niet het risico lopen om alles in de prullenbak te gooien." Net als in de sprintrace pakte KTM-coureur Brad Binder zondag bij de start de leiding. De Zuid-Afrikaan werd al gauw ingehaald door Bagnaia. Bezzecchi had meer moeite om Binder te passeren. Hij moest wachten tot de zeventiende ronde voordat hij er voorbij kon. "Ik had veel moeite met de temperatuur van de voorband. Ik had niet zoveel vertrouwen als Pecco om hem in te halen. Ik maakte wat foutjes en verloor bijna de voorkant. Maar toen kon ik hem eindelijk voorbij bij het uitkomen van bocht 5."

Bezzecchi wist van Binder weg te rijden en probeerde vervolgens om Bagnaia te pakken. "Maar ik kreeg een probleem met de motor waardoor ik erg nerveus werd. Ik had zoveel trillingen aan de achterkant, het was echt heel vreemd. Ik kon de motor niet veel laten hellen, vooral niet in de snelle bochten. Ik had dit niet verwacht. Ik probeerde me te redden met de mapping. Ik drukte op elk knopje dat ik had, maar er verbeterde niets. Ik ben blij dat ik het overleefd heb, want ik was bang dat ik het podium zou verliezen. Ik dacht echt dat ik door iemand zou worden ingehaald. Dus gezien dit alles ben ik heel blij. Ik denk dat ik alles heb gedaan wat ik kon."

Bezzecchi staat op de derde plaats in het kampioenschap. Met de goede scores in Assen heeft hij zijn achterstand op Jorge Martin teruggebracht naar 1 punt. Martin staat op 159, de Italiaan op 158. Bagnaia voert de lijst aan met 194 punten. Martin kwam in Assen niet verder dan een vijfde (hoofdrace) en zesde plaats (sprint). "We moeten tevreden zijn met ons werk dit weekend", aldus Bezzecchi. "Ik leidde elke sessie en pakte de pole, terwijl ik normaal niet zo goed ben in de kwalificatie. Als je voor de zomerstop een goed resultaat behaalt, kun je een beetje ontspannen. Maar eigenlijk kan nu al niet wachten om weer op de motor te stappen en te rijden."