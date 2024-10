Bezzecchi voor Martín en Bagnaia in eerste MotoGP-training Thailand

Slechts vijf dagen na de door Marc Márquez gewonnen Grand Prix van Australië is het MotoGP-circus alweer neergestreken op Chang International Circuit voor de GP van Thailand. De achttiende ronde van het huidige seizoen werd traditiegetrouw afgetrapt met de eerste oefensessie, waarin Pedro Acosta weer opstapte bij GasGas Tech3 na het missen van de hoofdrace op Phillip Island. Wel absent was Miguel Oliveira, die bij Trackhouse Racing opnieuw vervangen werd door Lorenzo Savadori. Fabio di Giannantonio begon intussen aan zijn laatste raceweekend van het seizoen, omdat hij volgende week een operatie ondergaat aan zijn gekwetste schouder.

De MotoGP-rijders werden in hun eerste trainingssessie getrakteerd op goede weersomstandigheden met veel ruimte voor de zon, een temperatuur van 30 graden Celsius en een baantemperatuur die al richting de 50 graden kroop. De baan was ondanks de trainingen van de Moto2 en Moto3 echter nog wat groen en dat betekende forse verbeteringen in de eerste fase van VT1. Zo opende Fabio Quartararo de sessie met een snelste tijd van 1.32.933, maar binnen tien minuten was de toptijd via Jorge Martín en Francesco Bagnaia bij Marco Bezzecchi beland. De Italiaan had 1.31.040 genoteerd en leidde met die tijd toen Aleix Espargaro na tien minuten crashte in de laatste bocht. De Aprilia-rijder werd vervolgens per brandcard afgevoerd, waardoor het onduidelijk is of hij zijn weekend in Buriram nog kan voortzetten.

Nadat de gele vlaggen voor de crash van Espargaró verdwenen waren, streden Bagnaia en Bezzecchi nog even verder om de toptijd in VT1. De regerend wereldkampioen kwam kort naar de eerste stek, waarna de VR46-rijder met 1.30.492 terugkeerde aan de top. Met die tijd bivakkeerde Bezzecchi bovenaan de ranglijst toen hij na een klein kwartier terugkeerde naar de pits om zijn eerste run te beëindigen. Martín kwam vervolgens naar de tweede positie, voor Bagnaia, Acosta en Jack Miller. In de tweede run zou de samenstelling van de top-vijf echter ietwat veranderen, doordat Marc Márquez met nog een kwartier voor de boeg met 1.30.756 naar de vierde stek kwam.

Weinig verbeteringen in slotfase

Martín noteerde in deze fase meermaals rappe tijden in de tweede en derde sector, maar een verbetering van de snelste tijd reed hij niet. Opvallend genoeg werd voor het weekend al duidelijk dat de Pramac-rijder van plan was om niet alle kaarten op tafel te gooien om Bagnaia niet veel wijzer te maken, iets wat hij op deze manier keurig leek uit te voeren. In de absolute slotfase van de sessie was de kampioenschapsleider echter een van de weinige rijders die zowel een nieuwe voorband als een nieuwe achterband liet monteren. Desondanks leidde ook dat niet tot een verbetering bij Martín.

De 1.30.492 die Bezzecchi binnen het eerste kwartier had gereden, bleek uiteindelijk voldoende om de eerste oefensessie in Thailand af te sluiten met de snelste tijd. Martín sloot op 0.038 seconde aan op de tweede plek, voor titelrivaal Bagnaia en de gebroeders Márquez, met Marc voor Álex. Enea Bastianini kwam met zijn laatste poging nog naar de zesde positie, waarmee hij Acosta naar de zevende positie verwees. Miller, Takaaki Nakagami en Fabio Quartararo completeerden de top-tien in Buriram. Opvallend waren Franco Morbidelli en Di Giannantonio op posities twaalf en dertien, terwijl Maverick Viñales op een tegenvallende vijftiende plaats de beste Aprilia-rijder was.

Het MotoGP-weekend in Thailand krijgt om 15.00 uur lokale tijd - 10.00 uur in Nederland - een vervolg met de training.

Uitslag eerste vrije training MotoGP GP van Thailand