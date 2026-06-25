Bezzecchi houdt vol dat de raceuitsluiting terecht was en spreekt zich uit over de controverse in Brno

Marco Bezzecchi vindt de schorsing van één race die hij kreeg omdat hij in Brno een marshal had geraakt, terecht, ondanks het feit dat zijn team Aprilia tevergeefs in beroep was gegaan tegen de beslissing van de wedstrijdcommissarissen om een mildere straf te eisen.

De leider in het kampioenschap kreeg afgelopen zaterdag een flinke klap te verwerken toen hij hoorde dat hij niet mocht deelnemen aan de Grand Prix van Tsjechië vanwege wat de stewards omschreven als onsportief gedrag.

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Dit was de zwaarste straf die in een van de drie Grand Prix-klassen werd opgelegd sinds Deniz Oncu in 2021 voor twee Moto3-races werd geschorst vanwege het veroorzaken van een zware botsing bij de start van de race in Austin.

Aprilia diende na de sanctie zelfs beroep in, dat door de wedstrijdcommissarissen onmiddellijk werd afgewezen, en teambaas Massimo Rivola bleef na de race beweren dat de straf te streng was, ook al was hij bereid te accepteren dat er een nieuw precedent was geschapen.

In zijn eerste interview sinds het meest controversiële moment uit zijn MotoGP-carrière bood Bezzecchi opnieuw zijn excuses aan voor het incident en benadrukte hij dat hij de straf als een les voor zijn carrière wilde gebruiken.

Toen hem werd gevraagd hoe hij zich voelde toen hij het nieuws te horen kreeg, zei de Italiaan: "Ik begreep het volkomen. Ik denk dat de straf terecht was en ik heb alles geaccepteerd.

“Ik begreep het en probeerde dit te zien als een kans om als persoon beter te worden, maar over het algemeen vind ik dat het wel oké was.”

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto door: Gold and Goose Photography / Getty Images

Bezzecchi werd gezien terwijl hij een marshal een klap gaf die per ongeluk het gas had opengedraaid van zijn kapotte motorfiets toen hij probeerde deze uit het grind te tillen.

Het incident vond plaats nadat de 27-jarige coureur in de voorlaatste ronde van de sprint ten val kwam terwijl hij in de top vijf reed.

Bezzecchi gaf toe dat het voor hem niet makkelijk was om te accepteren dat hij voor het eerst sinds zijn overstap naar de koningsklasse in 2022 een race zou moeten missen, ook al was hij het eens met de beslissing.

“Het is een moment dat ik als les wil gebruiken. Maar ik had al meteen een les geleerd toen ze me het besluit meedeelden. Daarom denk ik dat het de juiste beslissing was,” zei hij.

“Natuurlijk was het niet makkelijk om te accepteren. We zijn coureurs en we willen rijden, maar uiteindelijk is het nu eenmaal zo. Dus het is natuurlijk een kans om te groeien en te proberen me op alle vlakken te verbeteren, ook wat het rijden betreft.

“Dus hopelijk wordt het iets dat me echt kan helpen.”

De verontschuldiging zorgde voor een „heel mooi moment“

Bezzecchi zei dat hij zich onmiddellijk realiseerde dat hij iets verkeerds had gedaan toen hij na de sprint terugkeerde naar de Aprilia-garage, maar hij wist niet zeker hoe de stewards zijn acties zouden beoordelen.

“Natuurlijk verwachtte ik een sanctie te krijgen, want het is een gebaar dat je niet hoort te maken,” zei hij.

“Ik heb ook even gewacht met het aanbieden van mijn excuses aan de marshal, omdat ik niet wilde dat mensen zouden denken dat ik meteen mijn excuses ging aanbieden om de straf te ontlopen.

“Dus ik heb gewacht tot de straf was bevestigd om erheen te gaan en hem oprecht mijn excuses aan te bieden voor mijn fout.

“Natuurlijk hebben we even gepraat, we hebben allebei gehuild en [het incident] was een vreselijk moment. [De verontschuldiging] was voor mij een heel mooi moment, waarop ik een grote last van mijn schouders voelde vallen.

“Maar ik verwachtte meteen een straf te krijgen. Ik wist niet welke, maar uiteindelijk was het die, en dat was oké.”

Toen hem werd gevraagd of het weekend in Brno het moeilijkste moment uit zijn carrière was, voegde hij eraan toe: “Ik weet het niet, want het ligt nog vers in mijn geheugen, dus het is moeilijk om het aan de hand van een duidelijk referentiepunt te analyseren.

“Dus ik ga gewoon proberen verder te gaan en weer op de motor te stappen.”