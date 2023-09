Bezzecchi heel blij met P2 MotoGP Misano: "Alles gegeven"

Het kostte de VR46-coureur Marco Bezzecchi de nodige moeite, maar na een knap staaltje racen werd de Italiaan voor zijn thuispubliek in Misano knap tweede. Net als landgenoot Francesco Bagnaia kampte hij nog met een blessure na de startcrash in Barcelona van vorige week, maar dit weerhield hem niet van het behalen van de tweede plaats. Wel was duidelijk dat de Italiaan hard voor deze positie moest vechten. Na afloop van de race verklaart de man uit Rimini dan ook erg blij te zijn met zijn P2.

"Ik ben echt heel blij. Ik heb vanaf het begin tot het einde alles gegeven", aldus een zichtbaar vermoeide Bezzecchi. Daarnaast vertelt de 24-jarige Ducatist waarom merkgenoot Bagnaia passeren een belangrijk moment in de race was. "Toen ik Pecco [Bagnaia] passeerde, kwam ik in frisse lucht terecht en kon de band meer ademen. Ik kon daardoor wat beter in het ritme komen.", vertelt de Italiaan, die richting het einde van de race ook dichter bij winnaar Jorge Martin kwam, zonder echt een aanval te kunnen plaatsen. Richting het einde van de race kwam Bezzecchi voor een grote uitdaging te staan, want door de blessure aan de hand kon hij het ritme niet goed vasthouden. Doordat zijn duim continu gebruikt moest worden kwam er meer druk op de gekwetste spieren en daardoor speelde de pijn flink op. "De pijn kwam meer en meer, maar ik wilde dit podium voor het team halen en ook voor alle fans. Ik ben dan ook heel, heel erg blij.", verklaart de nummer drie in de strijd om de wereldtitel.

Het moge duidelijk zijn dat de pauze van twee weken voordat het MotoGP-circus vertrekt naar India verwelkomd worden door Bezzecchi. Zo kan de hand van de Italiaanse rijder goed helen en hoopt hij relatief pijnvrij aan de start te kunnen staan van de volgende race.