MotoGP GP van Maleisië

Marco Bezzecchi gooit handdoek nog niet in de ring in MotoGP-titelstrijd

Bezzecchi schrijft zichzelf nog niet af in de titelstrijd en legt uit hoe blessureleed hem blijft beperken

Rachit Thukral

Gepubliceerd: 3 nov 2026, 15:40

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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Marc Marquez, Ducati Team

Foto: Asif Zubairi

Marco Bezzecchi benadrukt dat hij zijn ambities op de MotoGP-titel nog niet opgeeft, ondanks dat hij bij de Grand Prix van Maleisië verder terrein heeft verloren op Ducati-coureur Marc Marquez.

Nadat hij het seizoen 2026 als favoriet was begonnen met drie opeenvolgende zeges op zondag, heeft Aprilia-rijder Bezzecchi gezien hoe Marquez in slechts vier maanden een achterstand van 102 punten omboog in een bijna onaantastbare leiding in het kampioenschap.

De in Noale gevestigde fabrikant slaagde er afgelopen weekend op Sepang opnieuw niet in de Spanjaard partij te bieden, waar laatstgenoemde zijn zevende Grand Prix-zege van het seizoen boekte.

Bezzecchi is in de stand inmiddels 67 punten achter de negenvoudig wereldkampioen gezakt, terwijl zijn geblesseerde teamgenoot Jorge Martin met een achterstand van 44 punten op hem aan de GP van Qatar van dit weekend begint.

Dat betekent dat Marquez de titel met nog twee ronden te gaan kan veiligstellen als hij op het Losail International Championship acht punten meer scoort dan Bezzecchi en 30 meer dan Martin.

Maar ondanks dat de kansen tegen hem lijken te zijn, is Bezzecchi nog niet bereid de handdoek in de ring te gooien. Hij zegt te blijven vechten totdat hij mathematisch is uitgeschakeld.

“Laten we zeggen dat het ontzettend moeilijk is. Realistisch gezien is het zwaar. Maar zolang de wiskunde aan onze kant staat, blijf ik erin geloven, blijf ik elke dag thuis en tijdens de races zo hard mogelijk werken”, gaf de Italiaan toe.

“Natuurlijk is het geen makkelijke situatie. Marc doet het goed. Deze GP [Maleisië] komt in een fase van het kampioenschap waarin we geen GP nodig hadden, waarin we het moeilijk hadden. Maar dit is wat we hebben, dus we moeten nog harder werken. Dat gaan we doen en we beginnen in Qatar.”

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Photo by: Mohd Rasfan - AFP - Getty Images

Bezzecchi’s titelstrijd begon in juni af te brokkelen nadat hij bij de GP van Hongarije door Martin werd uitgeschakeld en vervolgens werd geschorst voor de GP van Tsjechië omdat hij een marshal had geraakt. Uiteindelijk was het echter de crash op de Sachsenring die de grootste schade aanrichtte, met sleutelbeen- en knieblessures die zijn prestaties tot op de dag van vandaag blijven beïnvloeden.

Sinds het einde van de zomerstop heeft Bezzecchi slechts één Grand Prix-zege geboekt, maar hij scoort wel regelmatig podiumplaatsen.

Op Sepang eindigde hij als derde in de sprint, maar zakte hij in de race over de volledige afstand terug naar de zesde plaats, niet geholpen door een fout in de laatste ronde, waardoor hij achter de Tech3 KTM van Enea Bastianini terechtkwam.

Gevraagd of hij constanter is geworden maar de pure snelheid is kwijtgeraakt die hij aan het begin van het seizoen liet zien, legde de 27-jarige uit hoe zijn blessures halverwege het seizoen ervoor blijven zorgen dat hij bij elke ronde achter de feiten aanloopt.

“Daar ben ik het deels mee eens, in die zin dat er momenten zijn geweest waarop we het wat moeilijker hadden en momenten waarop we het minder moeilijk hadden”, zei hij.

“In die laatste gevallen voelde ik me behoorlijk snel, maar het klopt dat ik een beetje explosiviteit mis, vooral aan het begin van het weekend - het soort waarmee je meteen goed uit de startblokken komt. Sinds de blessure probeer ik dat nog steeds te vinden; soms komt het makkelijker, andere keren minder.

“Ik denk dat het iets is dat kan gebeuren wanneer je crasht en geblesseerd raakt. Ik werk hard, en als het me één keer is gelukt, kan ik proberen het opnieuw te doen.”

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