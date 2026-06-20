Bezzecchi geeft 'moeilijke situatie' toe na vierde sprintcrash van 2026

Leider in het wereldkampioenschap Marco Bezzecchi heeft toegegeven dat zijn fouten op zaterdag een zorg beginnen te worden na zijn vierde sprintcrash van het seizoen in Brno.

Het ongeluk van vandaag kwam in de negende sprint van 2026, wat betekent dat Bezzecchi in bijna de helft van de zaterdagraces tot nu toe punten heeft weggegooid. Hij viel uit de leiding in Thailand en crashte vervolgens uit in de VS en Spanje.

De crash in Brno gebeurde in zicht van de vlag, in de voorlaatste ronde, terwijl Bezzecchi op de vijfde plaats lag. Eén plek voor zijn Aprilia-teamgenoot Jorge Martin leek hij zijn kampioenschapsvoorsprong op de Spanjaard te vergroten.

In plaats daarvan verkleinde Martin de achterstand tot 15 punten. Door Bezzecchi's ongeluk kon ook de dreigende Marc Marquez, momenteel vijfde terwijl hij probeert goed te maken wat hij vroeg in het seizoen door blessureleed verloor, zeven punten dichterbij komen dankzij een derde plaats.

Gevraagd in zijn mediadebrief of er een reden was waarom hij het moeilijk had op zaterdagen, gaf Bezzecchi iets meer prijs dan gebruikelijk.

"Ja, dat is wat ik mezelf ook afvraag, weet je," antwoordde hij. "Ik zou me elke dag goed willen voelen op de motor, maar om de een of andere reden heb ik het moeilijk op zaterdag.

"En ja, zeker, deze situatie is een beetje moeilijk te managen, want in het begin [was mijn houding] 'Eén fout is OK. Twee fouten is OK.' Maar vandaag ben ik een beetje verdrietig.

"Maar, weet je, nu is zaterdag voorbij en ik zal aan de volgende zaterdag denken wanneer we in Assen zijn."

Het goede nieuws voor Bezzecchi is dat zijn vorm op zondag over het algemeen veel beter is. Hoewel hij in 2026 nog geen sprintzege heeft behaald, won hij de eerste drie grands prix van het jaar en ook de recente Grand Prix van Italië op Mugello.

"Het enige wat ik nu kan doen is proberen aan morgen te denken, werken voor morgen, proberen een betere race te rijden en het weekend op de best mogelijke manier af te sluiten," besloot de coureur uit Rimini.