Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Bezzecchi geeft 'moeilijke situatie' toe na vierde sprintcrash van 2026

MotoGP
GP van Tsjechië
Bezzecchi geeft 'moeilijke situatie' toe na vierde sprintcrash van 2026

Nu Hamilton eindelijk zijn eerste F1-overwinning voor Ferrari heeft behaald, wie deed er dan nog langer over?

Formule 1
GP van Barcelona-Catalonië
Nu Hamilton eindelijk zijn eerste F1-overwinning voor Ferrari heeft behaald, wie deed er dan nog langer over?

DTM-race Lausitzring 1: Mapelli pakt eerste Temerario-zege dankzij pitgeluk

DTM
Lausitzring
DTM-race Lausitzring 1: Mapelli pakt eerste Temerario-zege dankzij pitgeluk

MotoGP Tsjechische GP: Bagnaia wint sprint, Bezzecchi crasht uit

MotoGP
GP van Tsjechië
MotoGP Tsjechische GP: Bagnaia wint sprint, Bezzecchi crasht uit

Vowles: Coureurs zouden me vertellen als ze andere F1-opties overwogen

Formule 1
GP van Barcelona-Catalonië
Vowles: Coureurs zouden me vertellen als ze andere F1-opties overwogen

Marquez trekt zich terug uit de MotoGP Grand Prix van Tsjechië

MotoGP
GP van Tsjechië
Marquez trekt zich terug uit de MotoGP Grand Prix van Tsjechië

Moreira: 'Als Marini niet naar mijn data wil kijken, is dat zijn probleem'

MotoGP
GP van Tsjechië
Moreira: 'Als Marini niet naar mijn data wil kijken, is dat zijn probleem'

De theorie van Sainz over de doorbraak van Hamilton bij Ferrari

Formule 1
GP van Barcelona-Catalonië
De theorie van Sainz over de doorbraak van Hamilton bij Ferrari
MotoGP GP van Tsjechië

Bezzecchi geeft 'moeilijke situatie' toe na vierde sprintcrash van 2026

Na weer een zaterdag zonder punten erkende de Aprilia-man zijn toenemende sprintproblemen

Richard Asher
Gepubliceerd:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Leider in het wereldkampioenschap Marco Bezzecchi heeft toegegeven dat zijn fouten op zaterdag een zorg beginnen te worden na zijn vierde sprintcrash van het seizoen in Brno.

Het ongeluk van vandaag kwam in de negende sprint van 2026, wat betekent dat Bezzecchi in bijna de helft van de zaterdagraces tot nu toe punten heeft weggegooid. Hij viel uit de leiding in Thailand en crashte vervolgens uit in de VS en Spanje.

De crash in Brno gebeurde in zicht van de vlag, in de voorlaatste ronde, terwijl Bezzecchi op de vijfde plaats lag. Eén plek voor zijn Aprilia-teamgenoot Jorge Martin leek hij zijn kampioenschapsvoorsprong op de Spanjaard te vergroten.

In plaats daarvan verkleinde Martin de achterstand tot 15 punten. Door Bezzecchi's ongeluk kon ook de dreigende Marc Marquez, momenteel vijfde terwijl hij probeert goed te maken wat hij vroeg in het seizoen door blessureleed verloor, zeven punten dichterbij komen dankzij een derde plaats.

Lees ook:

Gevraagd in zijn mediadebrief of er een reden was waarom hij het moeilijk had op zaterdagen, gaf Bezzecchi iets meer prijs dan gebruikelijk.

"Ja, dat is wat ik mezelf ook afvraag, weet je," antwoordde hij. "Ik zou me elke dag goed willen voelen op de motor, maar om de een of andere reden heb ik het moeilijk op zaterdag.

"En ja, zeker, deze situatie is een beetje moeilijk te managen, want in het begin [was mijn houding] 'Eén fout is OK. Twee fouten is OK.' Maar vandaag ben ik een beetje verdrietig.

"Maar, weet je, nu is zaterdag voorbij en ik zal aan de volgende zaterdag denken wanneer we in Assen zijn."

Het goede nieuws voor Bezzecchi is dat zijn vorm op zondag over het algemeen veel beter is. Hoewel hij in 2026 nog geen sprintzege heeft behaald, won hij de eerste drie grands prix van het jaar en ook de recente Grand Prix van Italië op Mugello.

"Het enige wat ik nu kan doen is proberen aan morgen te denken, werken voor morgen, proberen een betere race te rijden en het weekend op de best mogelijke manier af te sluiten," besloot de coureur uit Rimini.

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Bezzecchi geeft 'moeilijke situatie' toe na vierde sprintcrash van 2026

MotoGP
GP van Tsjechië
Bezzecchi geeft 'moeilijke situatie' toe na vierde sprintcrash van 2026

Nu Hamilton eindelijk zijn eerste F1-overwinning voor Ferrari heeft behaald, wie deed er dan nog langer over?

Formule 1
GP van Barcelona-Catalonië
Nu Hamilton eindelijk zijn eerste F1-overwinning voor Ferrari heeft behaald, wie deed er dan nog langer over?

DTM-race Lausitzring 1: Mapelli pakt eerste Temerario-zege dankzij pitgeluk

DTM
Lausitzring
DTM-race Lausitzring 1: Mapelli pakt eerste Temerario-zege dankzij pitgeluk

MotoGP Tsjechische GP: Bagnaia wint sprint, Bezzecchi crasht uit

MotoGP
GP van Tsjechië
MotoGP Tsjechische GP: Bagnaia wint sprint, Bezzecchi crasht uit
Vorig artikel MotoGP Tsjechische GP: Bagnaia wint sprint, Bezzecchi crasht uit

Beste reacties
Meer van
Richard Asher

Marquez trekt zich terug uit de MotoGP Grand Prix van Tsjechië

MotoGP
MotoGP
GP van Tsjechië
Marquez trekt zich terug uit de MotoGP Grand Prix van Tsjechië

MotoGP Tsjechische GP: Ai Ogura snelt naar zijn eerste polepositie

MotoGP
MotoGP
GP van Tsjechië
MotoGP Tsjechische GP: Ai Ogura snelt naar zijn eerste polepositie

Yamaha onthult 'duidelijk doel' voor MotoGP-seizoen 2026

MotoGP
MotoGP
GP van Duitsland
Yamaha onthult 'duidelijk doel' voor MotoGP-seizoen 2026