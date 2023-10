Marco Bezzecchi vertrok zondag als vierde voor de Grand Prix van Japan, de plek waarop hij ook de wedstrijd zou finishen. In de eerste bocht raakte de VR46-coureur echter betrokken bij een incident. De Italiaan moest zijn motor bij het ingaan van de eerste knik omhoog zetten, waardoor Maverick Viñales moest uitwijken en daarbij met de Pramac van Johann Zarco in botsing kwam. De Aprilia-coureur schoof het grind in en viel uit, terwijl de Fransman terugviel in de rangorde. De wedstrijdleiding onderzocht het incident niet en dus werd er geen straf uitgedeeld. Bezzecchi bood later wel zijn excuses voor dit opmerkelijke moment aan. Zijn verklaring was dat hij WK-leider en Ducati-merkgenoot Francesco Bagnaia moest ontwijken.

"De warm-up verliep helaas in verraderlijke omstandigheden. Ik probeerde iets anders met de motor, maar dat liep op niets uit. Voor de race ging ik terug naar de afstelling van een dag eerder", aldus de 24-jarige MotoGP-coureur. "Op de grid zag ik dat het begon te druppelen. Ik wist dat er regen aankwam. De start was niet slecht, maar in de eerste bocht schampte ik bijna Pecco. Als ik met hem zou botsen, zouden we allebei door de lucht vliegen. Ik stuitte dus op iemand anders. Ik wist niet wie het was. Het spijt me, maar ik kon gewoon niet anders."

Met de dubbele winst van Pramac-coureur Jorge Martin in Japan en de tweede plaats van Bagnaia, is door een lastig weekend voor Bezzecchi zijn achterstand in het kampioenschap opgelopen tot 54 punten. De Italiaan gelooft nog niet dat zijn titelkansen verkeken zijn, maar dat Bagnaia en Martin steeds verder van hem weglopen in de stand. "Is de titel definitief verkeken? Nee", gaat de coureur uitkomend voor het VR46-team verder. "Maar op dit moment zijn Jorge en Pecco objectief gezien de grootste kanshebbers. Ik sta wat achter. Tussen die twee is in ieder geval nog niet duidelijk wie de favoriet is."

Martin reist met nog maar drie punten achterstand op Bagnaia naar de volgende race in Indonesië. In totaal zijn er nog 222 punten te verdienen in de komende sprintraces en Grands Prix.