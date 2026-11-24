MotoGP GP van Portugal

Marco Bezzecchi erkent ‘te veel fouten’ na ‘pijnlijk’ verlies MotoGP-titel

Bezzecchi legt uit waarom hij tekortkwam om Marquez te verslaan in de strijd om het kampioenschap, ondanks de consensus in de paddock dat Aprilia de snellere motor had

Rachit Thukral

Gepubliceerd: 24 nov 2026, 21:07

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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto: Getty Images

Marco Bezzecchi heeft toegegeven dat hij in het MotoGP-seizoen 2026 “te veel fouten” heeft gemaakt, terwijl hij terugblikte op de redenen achter zijn “pijnlijke” titelverlies tegen Marc Márquez.

De Aprilia-rijder gold als de vroege favoriet voor de wereldtitel na zeges in de eerste drie overzeese races, maar zijn titeljacht viel in de zomer op spectaculaire wijze uit elkaar door een reeks crashes en onnodige fouten. De Italiaan werd ook geschorst voor de Grand Prix van Tsjechië nadat hij een marshal had geslagen, een incident dat hem ten opzichte van Márquez 25 punten kostte.

Een sleutelbeenbreuk op de Sachsenring maakte zijn problemen nog groter, waardoor hij na de zomerstop fysiek niet op volle kracht terugkeerde.

Afgelopen weekend in Portimao erkende de Italiaan dat zijn herhaalde fouten en het langzamere herstel van zijn blessure hem er uiteindelijk van weerhielden zijn snelheid om te zetten in een titelwinnend seizoen.

“Van mijn kant waren het iets te veel fouten”, zei hij op de vraag wat er dit jaar ontbrak. “Natuurlijk had ik goede snelheid, maar vooral in het midden van het kampioenschap maakte ik te veel fouten. En die blessure hielp ook niet mee.

“Mijn terugkeer na die blessure was niet zo goed als die van Marc. Toen Marc terugkwam van zijn blessure, zat hij meteen alweer op een sterk niveau. Hij pakte punten wanneer hij de snelheid niet had, en daarna begon hij te winnen op de plekken waar hij sterk was. Toen ik terugkwam, was ik snel, maar ik had veel last en ik miste dat soort strategie. Dat is dus een goede inspiratie.

“Het is zwaar. Het doet pijn als je iets zo graag wilt en je het uit je handen ziet glippen. Maar het hoort bij het leven en ik moet proberen dit als les voor de toekomst te gebruiken.”

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Hoewel Bezzecchi aan het begin van de tweede seizoenshelft duidelijk nog niet volledig fit was, zette hij door en pakte hij twee dubbele podiums op Silverstone en Aragon. Daardoor bleef hij volop meedoen aan de titelstrijd. Daarna crashte hij echter in de openingsronde van de GP van San Marino vanuit de leiding, waardoor hij in de stand 33 punten achter Márquez en Martin kwam te staan.

Podiums op de Red Bull Ring en in Motegi, plus een comebackzege op Mandalika, hielden hem in de titelstrijd. Zijn kampioenschapskansen waren echter zo goed als verkeken toen hij in de sprint op Losail crashte na contact met de Ducati van Márquez.

Het weekend in Qatar was het moment waarop Bezzecchi besefte dat de titel buiten bereik was.

“Ik begreep het al vóór [Portimao]”, zei hij. “In Doha had ik al een beetje door dat het een sterk jaar was, maar niet mijn jaar. Marc was namelijk heel, heel sterk en uiteindelijk beter. De beste heeft gewonnen, dus hij heeft dit kampioenschap volledig verdiend.

“Wat ik kon doen, was elke race proberen er het maximale uit te halen. Dat is wat ik doe, maar Marc was heel, heel goed, dus hij verdiende deze titel meer dan wij.”

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