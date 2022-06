Bezzecchi eert Rossi met TT-podium: “Zonder hem was ik hier niet”

Valentino Rossi nam eind vorig jaar als rijder afscheid van de MotoGP, maar Il Dottore is immer aanwezig in de paddock. Hij is dit seizoen pas twee keer in de paddock geweest. Hij bekommert zich tegenwoordig meer om zijn jonge dochter, zijn partner Francesca en zijn tweede motorsportleven als GT3-coureur bij WRT Audi. Rossi’s sporen zijn echter nog altijd prominent zichtbaar op de tribunes, maar ook in de paddock. VR46 is sinds dit seizoen voor het eerst met een volledig eigen MotoGP-team actief en dat leverde zondag op het TT Circuit in Assen voor het eerst een podium op. Eerstejaars coureur Marco Bezzecchi eindigde op een sterke tweede plaats in de TT. Sportief had de jonge Italiaan nooit veel bereikt in Assen, maar dit weekend viel alles op zijn plek. Vrijwel de hele race hield hij VR46-alumnus Francesco Bagnaia, die inmiddels kopman is bij Ducati, onder druk.

Dat Bezzecchi zijn tweede plek vierde met een vlag van Rossi, was geen toeval. “Ik zag een van de officials met een vlag van Vale”, zegt Bezzecchi, die pas zijn elfde MotoGP-start maakte. “Ik stopte meteen en heb de vlag gestolen”, lacht hij. “Ik wilde dat Vale gewoon vanuit huis kon zien dat ik hem bedankte. Hij was mijn idool en dat is hij nog. Het betekent veel voor mij dat ik de eerste rijder van zijn team ben die op het podium eindigt in de MotoGP. Ik hoop dat ik zo kan doorgaan. Ik wil graag nog veel meer scoren in de toekomst, gewoon voor Vale. Zonder hem zou ik hier zeker niet gereden hebben nu.”

Bandengok en geen angst in de regen

Bezzecchi lag na het incident tussen Aleix Espargaro en Fabio Quartararo op de tweede plek en hield dat tot het eind vast. “Het was fantastisch. Ik wist eigenlijk niet wat ik kon verwachten, maar ik had zeker niet gedacht dat ik zo lang zo snel kon gaan op de zachtste compound achterband.” De bandenkeuze was een interessante kwestie voor de TT van Assen. De drop van de achterband was minimaal waardoor rijders vrijwel de hele wedstrijd voluit konden rijden. Zelfs de soft hield het wonderbaarlijk goed vol. “In de trainingen hadden we ons geconcentreerd op de medium, maar ik was niet snel genoeg. Daarom gingen we voor de soft. Dat was een risico, maar mijn crew-chief Matteo [Flamigni] overtuigde mij dat ik het eind van de race kon halen met deze band.”

Raceleider Bagnaia reed met de daver op het lijf toen het begon te regenen. Hij had al vier DNF’s achter zijn naam dit seizoen. Bezzecchi kwam op vier tienden van een seconde van Bagnaia, maar de Ducati-kopman hield uiteindelijk vol. Hij liet zich niet van de wijs brengen door de regenvlaggen en de paar spatten die hij op zijn vizier kreeg. “Ik voel me altijd comfortabel in dat soort omstandigheden, waarschijnlijk ben ik een van de weinigen”, grijnst ‘Bezz’. “Zo lang het niet keihard regent, houd ik vol.”

Bezzecchi is de leider bij de rookies. Hij heeft 55 punten verzameld, dat zijn er 37 meer dan Fabio di Giannantonio van Gresini Ducati.