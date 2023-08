Pramac of VR46? Bezzecchi heeft besluit over MotoGP-toekomst genomen

Marco Bezzecchi is een van de sleutelspelers in de rijdersmarkt van de MotoGP voor 2024. Momenteel komt hij uit voor VR46 Ducati, de renstal van zevenvoudig MotoGP-kampioen Valentino Rossi, maar de afgelopen tijd is hij nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Pramac Ducati. Dat team is de enige mogelijkheid voor de nummer drie in het kampioenschap om volgend jaar over een fabrieksmotor te beschikken en door het zondag aangekondigde vertrek van Johann Zarco is er nu ook daadwerkelijk ruimte om Bezzecchi te huisvesten. Tegelijkertijd heeft VR46 ook de wens om de 24-jarige coureur uit Rimini langer te behouden, al houdt dit ook in dat hij volgend jaar opnieuw op een motorfiets van een jaar oud plaatsneemt.

Na de Oostenrijkse Grand Prix, waarin hij als nummer drie mee mocht naar het podium, heeft Bezzecchi aangegeven dat hij zelf de knoop inmiddels heeft doorgehakt. "Valentino [Rossi] pusht eerlijk gezegd enorm en dat waardeer ik, want niet iedereen kan zeggen dat ze gepusht worden door de GOAT [de beste aller tijden]", zegt Bezzecchi over zijn besluit voor 2024. "Ik denk dat ik mijn besluit inmiddels heb genomen. Ik kan nog niet vertellen wat ik ga doen, maar dat breng ik op korte termijn naar buiten. Het was hoe dan ook fantastisch om samen met Pecco [Bagnaia] en de andere VR46-coureurs iets te kunnen vieren na mijn podiumplek."

Rossi wil Bezzecchi en Marini behouden in 2024

Bij VR46 Ducati vormt Bezzecchi voor het tweede jaar op rij een duo met Luca Marini, de halfbroer van Rossi. De eind 2021 gestopte coureur, die tegenwoordig actief is in de GT World Challenge Europe, hoopt dat hij dit rijdersduo kan behouden voor 2024. "We hebben met allebei gepraat en in mijn ogen zijn er goede kansen", vertelt Rossi, die bij Bezzecchi iets meer gepusht heeft dan bij Marini. "Hoewel we hem geen fabrieksmotor kunnen geven, krijgen we een goede. Dat heeft Ducati dit jaar ook gedaan. We kunnen goed presteren doordat Bez hier op zijn gemak is en we een team van topniveau rond hem hebben opgebouwd. Je kunt naar een ander sterk team wisselen, maar dan moet je helemaal opnieuw beginnen en je weet niet of je crew chief meekomt. Het heeft voor- en nadelen. Daarom heb ik gepusht, want ik denk dat Bez met ons kan winnen."

De keuze die Bezzecchi op termijn wereldkundig gaat maken, lijkt ook gevolgen te hebben voor een andere rijder uit de VR46 Academy: Franco Morbidelli. De Italiaan met Braziliaanse roots moet eind 2023 vertrekken bij het fabrieksteam van Yamaha en is sindsdien gelinkt aan een plekje bij VR46 Ducati. Mocht Bezzecchi echter de voorkeur geven aan een langer verblijf bij dat team, dan kan Morbidelli in beeld komen bij Pramac Ducati. In dat geval beschikt hij volgend jaar toch over een fabrieksmotor.