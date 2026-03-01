Bezzecchi slaat terug met dominante zege in Thailand, Márquez rijdt lek

Met Pedro Acosta als eerste WK-leider meldden de MotoGP-rijders zich om 9.00 uur Nederlandse tijd op de startgrid voor de Grand Prix van Thailand. In zeer warme omstandigheden - het kwik gaf 35 graden aan - stonden er 26 ronden op het programma op het Chang International Circuit.

De pole-position was voor Marco Bezzecchi, de Aprilia-rijder die de snelste was in alle trainingen en de kwalificatie. Marc Márquez en Raúl Fernández, die zondagochtend bovenaan eindigde in de warm-up, vergezelden hem vooraan op de grid. Net als de rest van de rijders koos het drietal op de eerste rij voor de zachte voorband en medium achterband van bandenleverancier Michelin.

Márquez zakt terug in openingsfase

In de openingsfase van de Thaise Grand Prix maakte Aprilia veruit de beste indruk. Bezzecchi zette zijn pole meteen om in de leidende positie en kon meteen een gaatje slaan, doordat Márquez zijn tempo niet helemaal kon volgen. Dat werd bevestigd doordat Fernández in bocht 7 een verrassende inhaalactie plaatste bij de Ducati-rijder, waarna Jorge Martín het in de laatste bocht probeerde.

Márquez kon de eerste aanval van de wereldkampioen van 2024 nog afslaan, maar in de vierde ronde kon hij de tweede inhaalpoging niet afslaan. Daar bleef het niet bij voor de titelverdediger, want in dezelfde ronde ging ook Acosta aan hem voorbij. De sprintwinnaar verloor bij de start nog een plekje, maar knokte zich vervolgens snel weer langs Álex Márquez en Fabio Di Giannantonio voor zijn inhaalactie op Marc Márquez.

Vooraan sloeg Bezzecchi een gat van een ruime seconde naar Fernández, die zelf steeds verder wegliep bij Martín. Laatstgenoemde kwam echter flink onder druk te staan van Acosta, die in de negende ronde zijn eerste inhaalpoging deed. Die sloeg Martín nog af, net als de twee volgende pogingen van de KTM-rijder. Pas in de elfde ronde ging Acosta er voorbij, maar per saldo schoot hij er niets mee op: op weg naar bocht 4 nam Márquez de derde positie over door ze allebei te passeren.

Lang kon Márquez daar niet van genieten, want nog voor het einde van de elfde ronde had Acosta de derde plek weer van hem overgenomen. Die reed vervolgens weg bij de regerende wereldkampioen en poogde om het gat naar Fernández, dat meer dan drie seconden was, dicht te rijden. Dat lukte aanvankelijk, want met nog tien ronden voor de boeg had hij het verschil verkleind tot minder dan twee seconden.

Venijn in de staart van Thaise GP

Iets verder naar achteren werd in deze fase van de race nog behoorlijk gevochten. Met nog acht ronden te gaan nam Joan Mir de zesde plaats over van Di Giannantonio, terwijl Ai Ogura zich herstelde van zijn slechte start door Francesco Bagnaia van de negende plaats te verdrijven. Kort daarvoor had hij ook de KTM van Brad Binder al aan de kant gezet.

Het venijn van de Thaise GP bleek echter in de staart te zitten. Zo vonden Acosta en Márquez met nog zes ronden te gaan de aansluiting bij Fernández, waarmee een driestrijd om de laatste twee podiumplaatsen aanstaande leek. Het werd uiteindelijk een tweestrijd, want een ronde later werd Márquez getroffen door een lekke achterband. De Spanjaard mocht zich gelukkig prijzen dat hij niet van de motor werd geworpen.

In de 22e ronde kwam ook de race van Álex Márquez ten einde, nadat hij in bocht 4 onderuit ging. Vrijwel gelijktijdig werd ook Mir getroffen door een probleem met zijn achterband, waardoor de beste Honda-rijder uit de race moest stappen. Op dat moment sloeg Acosta toe door Fernández van de tweede plaats te verdrijven.

Het gebeurde ver achter de dominante Bezzecchi, die na winst in de laatste twee races van 2025 ook de eerste Grand Prix van 2026 op zijn naam schreef. Acosta behield de WK-leiding door tweede te worden, met Fernández namens Trackhouse Aprilia op de derde plaats. Het feest voor Aprilia werd compleet gemaakt met Martín en Ogura op de vierde en vijfde positie.

Ducati's recordreeks van 88 races met een podiumplaats kwam ten einde in Buriram met Di Giannantonio op de zesde plek als best geklasseerde rijder van het merk. Binder werd zevende, met Franco Morbidelli, Bagnaia en Luca Marini op de resterende plekken in de top-tien. De overige punten in de openingsrace gingen naar Johann Zarco, Enea Bastianini, Diogo Moreira, Fabio Quartararo en Álex Rins.

Over drie weken wordt het MotoGP-seizoen 2026 vervolgd met de Grand Prix van Brazilië.

Uitslag: MotoGP Grand Prix van Thailand