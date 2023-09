Bezzecchi dankt dominante MotoGP-zege India aan fouten op vrijdag

Tijdens het eerste bezoek van de MotoGP aan het Buddh International Circuit stond er geen maat op Marco Bezzecchi. De nummer drie in het kampioenschap pakte met groot vertoon van macht pole-position, om zich daarna in de sprintrace terug naar P5 te knokken na een aanvaring met teamgenoot Luca Marini bij de start. De zondagse race viel na een ietwat moeizame start wél ten prooi aan de VR46 Ducati-coureur, die de race uiteindelijk met acht seconden voorsprong won en daarmee voor de grootste winstmarge van het seizoen tot dusver zorgde. De aanloop naar de belangrijkste sessies verliep echter niet zo gesmeerd. In de twee vrijdagse trainingen van 70 minuten ging Bezzecchi namelijk meermaals in de fout in de eerste bocht.

Met deze foutjes legde Bezzecchi naar eigen zeggen wel de basis voor het succesvolle vervolg van zijn raceweekend. "Ik richtte mezelf op het remmen, want daar ligt op dit circuit de nadruk op. Het waren lastige omstandigheden om de motor af te remmen, de voorkant blokkeerde veel", zei de Italiaan na zijn derde zege van het seizoen. "Normaal maken Pecco [Bagnaia] en Jorge [Martin] op dat vlak het verschil op ieder circuit. Vrijdag maakte ik veel fouten, ik ging heel vaak rechtdoor of wijd. Dat was echter om de limiet te vinden. Toen ik die gevonden had, kon ik vooruit en dat gaf me de kans om heel snel te zijn. Zaterdag voelde ik me al geweldig op de motor en begon ik te zien dat ik meer verschil kon maken ten opzichte van de andere coureurs."

Rijden in vrije lucht belangrijk

Het bewijs daarvan werd zaterdag al geleverd door Bezzecchi, die voor de laatste tien ronden van de sprintrace bijna vier seconden minder nodig had dan uiteindelijke winnaar Jorge Martin. In de korte zaterdagse race constateerde het product van de VR46 Academy ook dat rijden in vrije lucht van groot belang zou worden op zondag. "Ik moest kalm blijven toen Jorge en Pecco me inhaalden bij de start, want ik wist dat ze iets extra's hadden. Ik probeerde in de buurt te blijven en kon proberen om Pecco in te halen. Ik wist dat het voor de voorband belangrijk was om vooraan te rijden, dus dat deed ik", legde Bezzecchi uit. "Ik was ietwat agressief, maar dat moest ik ook zijn. Als ik dat net als in voorgaande races niet zou doen, was ik in de problemen gekomen. Het was geweldig. Daarna voelde ik me goed op de motor, ik reed goed en de snelheid was goed."

Met zijn overwinning profiteerde Bezzecchi optimaal van de uitvalbeurt van Francesco Bagnaia, die crashte toen hij P2 net had overgenomen. "Het team gaf dat niet aan mij door, maar ik kwam er na de race achter", zei de winnaar van de Indiase GP, die ondanks een achterstand van 44 punten niet van plan is om de titelstrijd op te geven. "Het spijt me voor hem. Zelf denk ik niet te veel na over het kampioenschap, daar moet ik eerlijk over zijn. Het is echter altijd fijn om in de buurt te zitten en de kans te hebben om met hem en Jorge te strijden. Ze zijn heel sterk. Het is voor mij een eer en ik ga tot en met het einde van het seizoen alles geven."