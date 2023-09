Francesco Bagnaia heeft sinds de Grand Prix van Catalonië punten gemorst, terwijl hij voorafgaand aan het treffen in Barcelona nog een voorsprong van 66 punten had op Jorge Martin. Door een crash - die invloed had op zijn fysieke gesteldheid voor de GP van San Marino - op het Spaanse circuit en een crash op zondag in India, is het de Pramac-coureur gelukt het gat naar 13 punten terug te brengen.

Marco Bezzecchi kent een sterke tweede seizoenshelft en heeft nu slechts 44 punten achterstand op de wereldkampioen, terwijl er inclusief sprintraces nog veertien wedstrijden gereden worden. Voorlopig beschouwt de VR46-coureur zichzelf nog niet als kanshebber voor de titel. "Ik ben vrij ontspannen. Op dit moment gaat het gevecht namelijk tussen die twee", zegt de Italiaan in Japan over de strijd tussen Bagnaia en Martin. "Ik zit er vaak dicht op, maar nooit dicht genoeg. Uiteraard doe ik mijn best als ik er tegen het einde nog ben. Dat is normaal en ik zou liegen als ik dat niet zou doen. Op dit moment wil ik ook gewoon van elk weekend genieten en proberen nog drie of vier weekenden in de buurt te blijven. Daarna zien we het wel."

Het puntenverlies van Bagnaia doet denken aan de problemen begin 2022. Toen liep hij 91 punten achterstand op, maar maakte die uiteindelijk weer ongedaan en won hij het kampioenschap. Voor hem was de druk vorig jaar echter groter dan nu. "Ik ben nu de prooi", zegt de Ducati-coureur. "Op dit moment zijn er nog veertien races te gaan. Ik voel nu niet meer druk. Vorig jaar was intensiever. Het was een titel die Ducati vijftien jaar niet had gehad. De zaken lagen anders. Op dit moment weet ik dat alles op rolletjes verloopt en als er niets misgaat we voor de zege vechten en als het iets minder gaat we tweede of derde kunnen worden. Dit is belangrijk voor ons. We moeten ons op perfectie focussen, evenals op wat we kunnen. Dan zijn we denk ik altijd competitief. Ik maak me er niet al te druk over. Ik wil die druk niet voelen."