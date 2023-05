Bezzecchi bovenaan na MotoGP-test in Jerez, één-tweetje VR46 Ducati

De testdag in Jerez is één van in totaal slechts twee collectieve mogelijkheden die teams gedurende het seizoen nog rest. Het is voor formaties dan ook een aangewezen moment om noviteiten te testen zonder de directe druk van een raceweekend. Voor de MotoGP-organisatie gold hetzelfde en dus is er maandag geëxperimenteerd met een nieuw radiosysteem. Het moet vooral de veiligheid vergroten en betekent in de praktijk dat de wedstrijdleiding eerder opgenomen berichten kan doorspelen aan de coureurs, bijvoorbeeld als ze een gedeelte naderen waar een incident heeft plaatsgevonden. Fabio Quartararo noemt de eerste test met het systeem positief, al benadrukt hij dat er nog wel wat finetuning nodig is, voordat het systeem in raceweekenden ook feilloos kan werken.

De Yamaha-coureur, die overigens met een nieuw aerodynamisch pakket op pad was, ging in het eerste uur van de test het rapst rond van iedereen en liet de klok stoppen op 1.37.304. Na kort stuivertje wisselen met Jorge Martin vond Quartararo zichzelf ook halverwege de testsessie bovenaan, een test die in totaal trouwens acht uur zou duren. Zijn tijd zou de benchmark blijven tot in het laatste uur, om precies te zijn tot het moment waarop Marco Bezzecchi versnelde op zijn Ducati. De Italiaan kwam tot 1.36.574 en tekende daarmee voor de snelste tijd van de dag.

V46-teamgenoot Luca Marini legde op een tiende achterstand beslag op de tweede plek, voor Quartararo. De Fransman wist het circuit van Jerez maar liefst 88 keer te ronden, al bleek er één man nog productiever een dag na de race. Maverick Viñales ging op de Aprilia namelijk 94 maal rond. In de tijdenlijst zou Viñales de vijfde tijd noteren, zeer nipt achter Fabio Di Giannantonio maar nog voor de fabrieks-Ducati van Francesco Bagnaia. Aleix Espargaro en Brad Binder, overigens de eerste KTM-rijder in de rangschikking, completeerden de top acht. Voor Joan Mir en Alex Rins is de testdag in Jerez iets minder goed verlopen. Beide mannen crashten, eerstgenoemde met een nieuw aeropakket van Honda, en sloten de dag af als respectievelijk vijftiende en zeventiende.