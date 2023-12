Voor Marco Bezzecchi verliep zijn tweede seizoen in de MotoGP erg goed. De 25-jarige Italiaan won drie races en sloot het seizoen uiteindelijk af als de nummer drie, achter mede-Ducatisten Francesco Bagnaia en Jorge Martin. Bezzecchi besloot, in tegenstelling tot teamgenoot Luca Marini, om voor 2024 ook bij VR46 te blijven, ook al is dat wel op een motor van 2023 terwijl hij de mogelijkheid had om te tekenen bij Pramac - waar hij wél een fabrieksmotor zou krijgen. Hij legt uit dat hij met name naar de mensen binnen zijn huidige team keek als motivatie om daar door te gaan. Ook al is teameigenaar Valentino Rossi niet elke dag aanwezig bij het team, blijft hij wel betrokken bij de ontwikkeling van alle Academy-rijders, zo ook Bezzecchi.

Gevraagd door Motorsport.com in een exclusief interview naar hoe het is om om te gaan met de druk die komt kijken bij het rijden voor zo'n team verbonden aan de negenvoudig kampioen, antwoordt Bezzecchi: "Het zit zo: de druk is er wel degelijk, maar dat hoort bij elke sport. Op een hoog niveau moet je presteren en omgaan met de druk. En je weet dat die druk er vroeg of laat komt. Dat is dus normaal. Maar ik prijs me gelukkig omdat ik al sinds de Moto2 met het team van Vale rijd. Het is meer een privilege dan druk omdat Vale uiteindelijk al vele jaren met mij werkt en mij elke keer heeft geholpen. Hij is geen teameigenaar die doet alsof. Hij wil dat je snel rijdt, maar als je ergens problemen mee hebt dan is hij de eerste die te hulp schiet, samen met het team natuurlijk."

"Maar het is nog steeds een satellietteam", vervolgt Bezzecchi. "Dat maakt het verschil in de MotoGP. Als je voor een fabrieksteam rijdt, werk je op een andere manier en benader je de races en test ook anders. Dat is normaal, dat hoort bij dit werk. Je representeert een merk en nu vertegenwoordig ik gewoon een team. Ik zeg 'gewoon een team', maar het is ook [een merk]." Volgend jaar krijgt Bezzecchi Fabio Di Giannantonio als teamgenoot bij VR46. Het is de eerste keer dat een rijder die niet van de VR46 Academy komt zal rijden voor het team. De Italiaan moest bij Gresini plaatsmaken voor Marc Marquez, die na elf jaar afscheid neemt van Repsol Honda.