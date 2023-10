In zijn eerste MotoGP-sessie na de crash op de ranch van Valentino Rossi, waarbij hij zijn sleutelbeen brak, ging VR-46 rijder Marco Bezzecchi opnieuw onderuit. Ditmaal op het circuit van Mandalika in Indonesië. De Italiaan was tijdens zijn valpartij niet bang voor nog meer schade aan zijn sleutelbeen, maar liep wel een ander fysiek ongemak op. "Direct nadat ik begon met glijden was verbrandde ik mijn kont omdat ik wilde voorkomen dat mijn armen geraakt werden", vertelt de nummer drie in het wereldkampioenschap.

Voor Bezzecchi was het direct na zijn ongeval op de ranch niet zeker of hij de reis naar Indonesië zou gaan maken. "Eerlijk gezegd voelde ik me toen ik maandagochtend thuis kwam shit", zegt de Ducatist. "Het eerste idee was dus om de race over te slaan en direct door te gaan naar Philip Island [waar volgende week gereden wordt]. Op maandag ging ik nog met Carlo en mijn crew naar de sportschool en op dinsdag voelde ik me opmerkelijk een stuk beter." Dat was ook verrassend voor de coureur zelf. "Ik dacht 'wauw, dat is raar'. Ik zag er beter uit, voelde me beter en kon mijn armen al meer gebruiken. Ook kon ik er meer kracht op zetten. Ik wilde dinsdag nog een keer naar de sportschool gaan. Daarna zouden we een beslissing maken."

Toen eenmaal de keuze gemaakt werd om wel naar het Indonesische Mandalika af te reizen, was niet iedereen om Bezzecchi het met hem eens. "Uiteindelijk heb ik iedereen - en met name mijn moeder - moeten overtuigen", aldus de Italiaan. "Woensdagmorgen deed ik de laatste checks met de dokters en ik zei toen: 'Oké, ik ga starten'." Ook Valentino Rossi, de grote man achter het VR46-team, was huiverig om zijn pupil af te laten reizen. "Hij was wat conservatiever dan ik", vertelt Bezzecchi over zijn gesprekken met Vale. "Pas toen ik hem vertelde dat ik me goed voelde en dat ik het wilde proberen ging hij akkoord. Maar hij is een coureur, dus hij snapte me wel."

Veel pijn

Ondanks dat Bezzecchi het weekend af wil maken, moet hij wel toegeven dat hij veel pijn heeft. Sterker nog, de pijn is 'erger' dan de handblessure die hij tijdens de startcrash in Barcelona opliep. Toch wil de Italiaan ver weg blijven van sterke pijnstillers, al heeft hij wel een idee hoe de pijn verzacht kan worden. "Als het goed blijft gaan, dan is champagne absoluut een goede pijnstiller", grapt de coureur.