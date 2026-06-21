Bezzecchi biedt excuses aan na het raken van een marshal en een ban voor de Tsjechische GP

Marco Bezzecchi heeft zijn excuses aangeboden nadat hij was uitgesloten van deelname aan de Grand Prix van Tsjechië omdat hij een marshal had geslagen.

De leider in het MotoGP-klassement kwam in de problemen bij de stewards nadat beelden opdoken waarop te zien was dat hij verwikkeld raakte in een woordenwisseling met een marshal tijdens de sprintrace van zaterdag.

Na een crash in de voorlaatste ronde van de race rende de 27-jarige naar zijn fabrieks-Aprilia, die door marshals langs de baan werd geborgen. Beelden vanaf de motor toonden een marshal die het toerental van de motor opvoerde - waarschijnlijk per ongeluk - terwijl zij de gestrande motor uit het grind optilden.

Het tafereel leek Bezzecchi te irriteren, waarna te zien was dat hij de medewerker duwde en sloeg tijdens een felle ruzie.

Na de race riepen de stewards hem op voor een hoorzitting en uiteindelijk verboden ze hem deel te nemen aan de race van zondag in Brno wegens onsportief gedrag.

Een daaropvolgend beroep dat Aprilia zaterdagavond indiende, werd ook afgewezen. Hoewel het stewardpanel onder leiding van Simon Crafar toegaf dat coureurs “direct na een incident verhoogde emoties kunnen ervaren”, voerden zij aan dat “dergelijke omstandigheden fysieke agressie gericht tegen circuitpersoneel dat hun officiële taken uitvoert niet kunnen verontschuldigen of rechtvaardigen.”

Zondagochtend gaf Bezzecchi zijn eerste openbare verklaring na het incident en zei dat er geen rechtvaardiging kan zijn voor zijn gedrag.

“Ik wil mijn excuses aanbieden aan de hele MotoGP-gemeenschap voor mijn gedrag tegenover de marshal langs de baan,” schreef hij. “Het spijt me ook omdat ik weet hoeveel inspanning en opoffering marshals leveren om onze veiligheid te waarborgen.

“Dit gedrag had niet mogen gebeuren en er is geen rechtvaardiging voor. Mijn excuses aan iedereen, Aprilia Racing en al mijn fans.”

Bij afwezigheid van Bezzecchi zal het fabrieksteam van Aprilia de Grand Prix van Tsjechië met slechts één rijder afwerken - Jorge Martin.

Bezzecchi kan zondag zijn voorsprong in het klassement verliezen, waarbij zijn marge op Martin al is teruggebracht tot 15 punten.