Bezzecchi blijft Aprilia trouw met nieuw meerjarig MotoGP-contract

Maandag heeft Aprilia Racing de contractverlenging van Marco Bezzecchi op ludieke wijze bekendgemaakt. De Italiaanse rijder verlengt zijn contract met twee jaar en blijft dus tot en met 2028 uitkomen voor de fabrikant uit het Italiaanse Noale. Het nieuws is gedeeld met een video waarin Bezzecchi op het Sepang International Circuit in het huwelijksbootje stapt met de RS-GP, met CEO Massimo Rivola als ceremoniemeester.

"Ik ben ontzettend blij dat ik mijn contract met nog eens twee jaar heb verlengd", zegt Bezzecchi over zijn nieuwe deal met Aprilia. "Vanaf de eerste dag dat ik tekende, had ik het doel om een langetermijnproject op te bouwen. Ik ben blij dat ik de steun heb gevonden van het hele team en van de fabriek in Noale. Ik hoop dat ik hen veel vreugde kan bezorgen, net zoals zij dat ongetwijfeld bij mij zullen doen."

Bezzecchi is sinds 2025 fabrieksrijder van Aprilia in de MotoGP, de klasse waarin hij in 2022 zijn debuut maakte. In de eerste drie jaar racete de 27-jarige rijder uit Rimini voor VR46 Racing Team, de renstal van Valentino Rossi. Zijn beste seizoen bij dat team leverde Bezzecchi af in 2023. Destijds schreef hij drie Grands Prix op zijn naam op weg naar de derde plaats in het kampioenschap.

Na een tegenvallend 2024, waarin hij slechts één podiumplaats behaalde en twaalfde werd in de titelstrijd, maakte Bezzecchi de overstap naar Aprilia. In zijn eerste seizoen in Italiaanse dienst groeide hij meteen uit tot de succesvolste rijder van het merk in de MotoGP door drie Grands Prix en drie sprintraces te winnen. Het leverde hem een derde plaats op in de titelstrijd.

"Wij zijn uiteraard uiterst tevreden, want deze verlenging had voor ons de hoogste prioriteit", benadrukt Rivola over Bezzecchi's contractverlenging. "We wilden de ondertekening op een bijzonder leuke manier vieren, wat volgens mij perfect past bij Marco's persoonlijkheid. We hebben samen een traject opgebouwd met een solide basis, en het feit dat Marco ervoor heeft gekozen om bij ons te blijven – ondanks de verschillende andere aanbiedingen die hij heeft gekregen – doet ons enorm veel plezier en onderstreept nog eens het werk en de spirit van dit team."

Met de bevestiging van Bezzecchi's aanblijven heeft Aprilia een van de twee zitjes bij het fabrieksteam ingevuld voor 2027. Wie zijn teamgenoot wordt, is nog onduidelijk. Wel is duidelijk dat hij een nieuwe rijder aan zijn zijde krijgt: vorige week kon Motorsport.com al melden dat Jorge Martín zijn carrière in 2027 gaat vervolgen bij het fabrieksteam van Yamaha.

