Met de snelste tijd in de drie vrije trainingen en de pole-position kende Marc Márquez al een droomweekend op Motorland Aragón. Zaterdagmiddag voegde hij daar in de sprintrace een nieuw hoofdstukje aan toe door de korte race overtuigend op zijn naam te schrijven. Ondanks zijn zes MotoGP-titels was het pas de eerste sprintzege voor de Spanjaard, die bovendien voor het eerst een race won als Gresini-rijder. Na afloop verklaarde Márquez dat de sprintrace in zijn beleving voorbij was gevlogen.

"Het voelde voor mij als een heel korte race, want ik genoot ervan. Als je ervan geniet, dan zijn de ronden heel kort en kom je in een flow terecht, word je niet moe op de motor en weet je waar je moet pushen", verklaarde Márquez tegenover de verzamelde media in Aragón. Het leverde hem tijdens de sprintrace extra vertrouwen op, maar hij weet dat hij daar voorzichtig mee moet zijn tijdens de Grand Prix op zondag. "Ik moet proberen te managen en het niveau op een progressieve manier te verhogen, zonder in de eerste ronden te proberen de rondetijden te matchen."

Meer tegenstand op zondag

Hoewel Márquez uiteindelijk met drie seconden voorsprong op Jorge Martín over de finish kwam, had hij het niet altijd even makkelijk. Zo beleefde hij in de eerste ronde al enkele momentjes waarbij de voorkant van de Ducati GP23 blokkeerde. Dat kwam hij echter te boven, om vervolgens dominant naar de zege te rijden. Toch wilde Márquez het niet als zijn definitieve doorbraak op de Italiaanse motorfiets zien. "Helaas voor mij denk ik dat het alleen voor Motorland geldt. Zo denk ik erover. Het klopt dat ik op de Red Bull Ring al dicht bij ze in de buurt zat, maar toch kon ik daar niet met Pecco en Martín vechten."

Voor Márquez en de concurrentie resteert nu alleen nog de zondagse Grand Prix op Motorland Aragón. Met 23 ronden belooft het een lange race te worden, ook doordat de bandenslijtage tijdens de sprintrace al bijzonder hoog was door het nieuwe asfalt. Die leverde relatief weinig grip op zaterdag en dat speelde Márquez in de kaart, zo erkende hij ruiterlijk. "Morgen gaan we proberen hetzelfde niveau aan te houden en als het gripniveau hoger wordt, dan denk ik dat Pecco en Martín dichter in de buurt zitten en dat alles iets lastiger wordt voor mij. We gaan proberen om ze achter me te houden", aldus de achtvoudig wereldkampioen, die zondag mikt op zijn eerste Grand Prix-zege sinds de Grand Prix van Emilia-Romagna in 2021. "Ik voel dat ik morgen een grote kans heb om mijn werk op een goede manier af te maken en mijn weekend op de perfecte manier af te sluiten."