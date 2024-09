De vorige Grand Prix-zege van Marc Márquez dateerde van de Grand Prix van Emilia-Romagna in 2021. Meer dan duizend dagen verstreken, maar op Motorland Aragón bekroonde hij zijn perfecte weekend door de Grand Prix van Aragón zeer overtuigend op zijn naam te schrijven. Jorge Martín werd op bijna vijf seconden gereden en dus leek het eenvoudig voor de Gresini-rijder, maar niets was minder waar. "Het was een ongelofelijke race, het is ongelofelijk om te winnen voor dit uitzonderlijke publiek. De race was heel lastig, het was moeilijk om de voorsprong te behouden en je te concentreren", vertelde Márquez bij DAZN over zijn eerste MotoGP-zege op een Ducati.

"Ik moest mezelf in bedwang houden. Halverwege de race moest ik een snelste ronde rijden omdat ze dichterbij kwamen, maar dat leidde tot zorgen bij de mensen die achter me staan", vervolgde de zesvoudig MotoGP-kampioen, die in Aragón zijn zestigste overwinning in de koningsklasse boekte door van start tot finish aan de leiding te rijden. Gedurende de race had Márquez het lastig met zijn medium voorband van Michelin. "De linkerkant van de voorband was het zwakke punt van het weekend, maar daar wilde ik dit weekend niets over zeggen om mijn concurrenten geen hints te geven. Ik moest het vijf ronden lang managen, maar toen de achterband minder werd, voelde ik me meer op mijn gemak."

Focus behouden blijkt lastig

Desondanks vond Márquez het lastig om de focus te behouden tijdens het treffen in Noord-Spanje. Hij hield er een bijzondere tactiek op na om dat toch voor elkaar te krijgen: "Ik keek naar waar Álex [Márquez] reed om de concentratie te houden, maar dat was lastig. Het was een overwinning waar ik naar zocht, maar iedereen om mij heen heeft me geholpen en enorm gepusht." De 31-jarige rijder uit Cervera voelde ook wel wat zenuwen in de slotfase. "Ik ben heel blij, vooral omdat ik erop joeg zonder obsessief te worden. Het was een lange race, ik dacht dat we klaar waren terwijl we pas op de helft waren. Het was lastig om mijn zenuwen te bedwingen en in een flow te blijven op de baan. Het is echter gelukt. Ik heb dit niet alleen gedaan, maar met heel veel mensen achter me. Ik ben heel content."

In het kampioenschap klom Márquez met zijn dubbele zege in Aragón naar de derde plek in de tussenstand op 70 punten van kampioenschapsleider Martín. Zijn vertrouwen kreeg door het succes een enorme boost, maar toch wilde hij de verwachtingen voor de restant van het seizoen temperen. "Dit betekent niet dat ik nu iedere race zal winnen, maar het geeft wel enorm veel vertrouwen", aldus Márquez. "Ik ben ambitieus en ik wil podiums halen, en misschien nog wel een overwinning voor het einde van het seizoen. Maar ik wil me vooral goed voorbereiden op volgend seizoen."