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MotoGP TT Assen

Marquez probeert TT Assen te "overleven" na twee opeenvolgende MotoGP-zeges

De Spanjaard bereidt zich voor op een zwaar weekend in Assen en legt uit waarom hij de baanindeling niet prettig vindt

Rachit Thukral Germán Garcia Casanova
Bewerkt:
Marc Márquez, Ducati Team

Marc Marquez verwacht niet dat Assen hem in de kaart zal spelen, en benadrukt dat zijn doel dit weekend simpelweg is om „het te overleven“ en de schade te beperken tijdens de MotoGP Grand Prix van Nederland. 

De Ducati-fabrieksrijder komt aan bij de tiende ronde van het MotoGP-seizoen 2026 na twee opeenvolgende overwinningen op zondag in Balaton Park en Brno. 

De Spanjaard verwacht echter niet dat zijn zegereeks in Nederland zal worden voortgezet, nadat hij vrijdag drie tienden achter het snelste tempo eindigde op de zesde plaats. Ook maakte hij in de eerste vrije training (FP1) een kleine valpartij in bocht 16.

"Het doel was dus de top 10, en toen ik zag dat de rondetijd acceptabel was, ben ik gewoon de box ingegaan. Morgen is er weer een nieuwe dag", zei hij, verwijzend naar zijn beslissing om in de garage te blijven nadat de training met nog slechts drie minuten te gaan werd hervat na een rode vlag.

“Ik begrijp meteen dat ik op dit circuit normaal gesproken moeite heb, en dit jaar zal het iets moeilijker worden dan de voorgaande jaren, maar laten we het gewoon overleven.”

Márquez legde uit dat hij zich niet op zijn gemak voelt op het 4,54 km lange TT Circuit en benadrukte dat coureurs worden afgestraft voor zelfs de kleinste foutjes.

"Het is te snel, en te snel om van richting te veranderen – en te smal", zei hij. "Kleine foutjes kunnen je heel duur komen te staan." 

Marc Marquez, Ducati Team

Marc Márquez, Ducati Team

Foto door: Gold and Goose Photography / Getty Images

“Ik rijd niet op mijn gemak, maar het gaat wel. Vooral in bocht T1 voel ik me goed, maar T2, T3 en T4 vind ik niet prettig; je moet er echter wel op zitten.”

Hij voegde eraan toe: “De lay-out is mooi, en ik vind de lay-out leuk, maar het risico dat je op dit circuit neemt is enorm hoog, en daar houd ik niet van. 

“Het gaat gewoon op en neer. Maar we zijn professionals en je zult niet van alle 22 circuits houden, en je zult niet alle 22 raceweekends en 22 races leuk vinden.

“Je moet professioneel zijn en proberen 100% te geven. Ik heb hier vorig jaar gewonnen, zowel de sprint als de hoofdrace, en dit jaar zijn we er weer en gaan we ons best doen.”

Márquez heeft in de loop der jaren drie overwinningen behaald in Assen. Het duurde tot zijn derde jaar in de MotoGP voordat hij zegevierde in de ‘Kathedraal van de Snelheid’, waarna hij in 2018 opnieuw won met Honda. Vorig jaar viel de race in Assen samen met een topperiode in het seizoen van Márquez.

"Ik vind het niet leuk, want ten eerste heb ik hier wel races gewonnen, maar het is erg snel en smal, en de uitloopzones zitten vol grind, met hele grote stenen in het grind die volgens de regels wel mogen, maar nee," zei Márquez.

"Het is zo’n circuit waar ik op wat regen hoop, maar dat zal dit jaar niet het geval zijn, en ja, ik probeer het gewoon te overleven."

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