Ook Marquez valt terug: “Geen kans met zachte achterband”

Aanvankelijk koos Marc Marquez voor de medium achterband voor de Australische ronde van het MotoGP-wereldkampioenschap 2023, maar hij switchte op het laatste moment naar de zachte compound. De Spanjaard wist dat het een agressieve keuze was, maar wilde liever aanvallen dan afwachten. Marquez had het in het eerste deel van de race naar zijn zin, maar viel daarna terug tot de vijftiende plek.

Marquez opteerde voor dezelfde achterband als Jorge Martin. De Ducati-coureur ging lange tijd aan kop, maar zakte in de slotronde terug tot P5 omdat ook bij hem het rubber zijn beste tijd wel had gehad. “Ik was verrast toen ik zag dat Martin voor de zachte achterband had gekozen”, aldus Marquez, die zich afvroeg hoe Martin van start zou gaan. “Zou hij pushen of zou hij zich sparen voor de slotfase?”

Het antwoord op die vraag kreeg Marquez al snel. “Toen ik zijn rondetijden zag, besefte ik dat hij het tempo opschroefde”, constateerde de zesvoudig MotoGP-wereldkampioen. “Op dat moment kon je de banden niet meer sparen. Toen had ik twee opties: of de banden alsnog sparen, of tien ronden plezier maken en daarna afzien. Ik koos voor de laatste optie. Het probleem was dat Martin er vooraan een snelle race van maakte. Daardoor kon je de banden niet sparen. Iedereen die voor de zachte band had gekozen in de veronderstelling dat het net als vorig jaar een groepsrace zou worden, had geen kans.”

“Vorig jaar reed ik ook met de zachte band en dat ging goed, het leverde me toen een podiumplek op”, vervolgde Marquez. Desondanks heeft hij geen spijt van zijn beslissing. “Met de medium achterband was ik hooguit rond P10 geëindigd. Dus de bandenkeuze was niet de reden voor de slechte race. Martin reed vooraan erg snel. Ik rekende op hoge 1.29’ers en daarna een ritme van 1.30’ers. Ik zag echter dat Martin acht ronden lage 1.29’ers reed. Toen wist ik al dat de band er elk moment aan zou kunnen gaan.”