Marc Marquez wil snel rijden: "Voor mij en Honda heel belangrijk"

Dinsdag keert Marc Marquez voor het eerst sinds de Italiaanse Grand Prix van eind mei terug op de Honda RC213V, drie maanden na de vierde grote operatie aan zijn bovenarm. Zaterdag werd Marquez fit verklaard door de MotoGP-artsen en hij mag dus racen, maar het is niet duidelijk wanneer hij ook daadwerkelijk in competitie verschijnt. Naar verluidt komt de Grand Prix van Aragon nog te vroeg, maar daarover kan Marquez pas tijdens de test conclusies over trekken.

“Wanneer ik terugkeer wil ik dat doen om alle races te rijden”, zegt Marquez. “Ik ga niet één wedstrijd rijden en vervolgens weer thuisblijven. Als ik terugkom, dan wil ik weer een vaste waarde worden. Maar ik weet het nog niet zeker. Ik heb hard gewerkt om hier te zijn voor de rest. Ik heb mijn trainingsprogramma aardig opgevoerd omdat deze test belangrijk is voor mij en Honda. Maar nog meer voor mij dan Honda, het is beter om te rijden tijdens de test als we geen druk hebben van het raceweekend. Na de test begrijpen we mijn niveau beter en weten we hoe mijn arm reageert, dan weet ik ook of het mogelijk is om in Aragon al te racen. Je kent me, als het mogelijk is zal ik het zeker proberen. Maar als het te vroeg is, dan zal ik wachten. We leren nu elke dag meer over hoe de situatie is.”

Marquez zat afgelopen week voor het eerst weer op de motor. In Aragon reed hij met de CBR600RR. De belangrijkste constatering was daarbij dat Marquez pijnvrij kon rijden, al moet hij nog wel wennen aan zijn veranderde positie op de motor. Bij de operatie is de arm zo aangepakt dat Marquez veel meer bewegingsvrijheid heeft. “Ik kan nog niet natuurlijk rijden, maar we zijn op een goede manier bezig met het herstel”, zegt Marquez. “Aan de andere kant zijn we pas twee weken bezig. Ik werkte met elastieken, anderhalve week geleden ben ik mijn werk in de gym pas intensiever begonnen. De spieren hebben nog tijd nodig om te helen, maar belangrijker is dat ik reed met één arm die ook nog 34 graden geroteerd was. Nu moet ik opnieuw leren over die beweging, zelfs in het normale leven. Maar in het rijden moet ik me ook aanpassen om te begrijpen hoe ik zo goed mogelijk kan presteren. Ik voel ook dat de spieren nog niet perfect zijn. Het gaat allemaal goed, maar we hebben tijd nodig. De artsen zeggen mij ook dat ik misschien de winter nodig heb om de laatste stappen te zetten. Het belangrijkste is dat mijn niveau acceptabel is om de motor te rijden, maar ik heb nog een lange weg te gaan.”