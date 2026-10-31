MotoGP GP van Maleisië

Marc Marquez wijst vergelijking tussen Jorge Martin en eigen comeback in Jerez 2020 van de hand

De Ducati-rijder zegt dat hij de risico's die zijn geblesseerde titelrivaal Martin dit weekend neemt niet kan beoordelen

Rachit Thukral

Gepubliceerd: 31 okt 2026, 07:40

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Jorge Martin, Aprilia leads Marc Marquez, Ducati

Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Marc Márquez heeft vergelijkingen gebagatelliseerd tussen de pogingen van Jorge Martin om met een geblesseerde arm deel te nemen aan de Grand Prix van Maleisië en zijn eigen noodlottige comeback op Jerez in 2020.

Martin zet dit weekend in Sepang door met de MotoGP-ronde, minder dan een week nadat hij bij een crash op Phillip Island de radius van zijn rechterarm brak. De Aprilia-rijder kon vrijdagmiddag in de training slechts drie ronden afleggen, nadat hij in VT1 als 20e was geëindigd op 1,8 seconden van de snelste tijd, voordat hij zijn dag voortijdig beëindigde om energie te sparen.

Zes jaar geleden probeerde Márquez ook te racen een week nadat hij zijn rechterarm had gebroken tijdens de seizoensopenende Grand Prix van Spanje, nadat hij in de korte periode tussen de twee Jerez-ronden een operatie had ondergaan.

Zijn overhaaste comeback pakte echter rampzalig uit, omdat hij een al ernstige blessure verergerde. Daardoor waren in de daaropvolgende jaren nog drie operaties nodig om weer ook maar in de buurt van volledige kracht te komen.

Gevraagd of het riskant was voor zijn titelrivaal Martin om door te gaan, gezien zijn eigen lijdensweg in 2020, wilde Marquez de situatie niet vergelijken. Hij benadrukte dat hij van buitenaf niet de volledige toestand van de blessure van zijn landgenoot kon beoordelen.

“Ik ga het niet beoordelen, want ik weet niet precies wat hij heeft”, zei hij. “Ik weet niet of de radius volledig gebroken is of dat het een scheurtje is. Ik weet het niet, dus daar wil ik niet op ingaan.

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

“Maar ik geloof in het medische protocol, dat als zij zeggen dat hij fit is, de pijn er is maar het risico acceptabel is. Maar natuurlijk moet die pijn er zijn. Martin is een sterke kerel, maar vandaag had hij het moeilijk.”

Martin kreeg donderdag de eerste toestemming om aan het weekend van de Grand Prix van Maleisië te beginnen en kreeg na VT1 definitief groen licht om de race te betwisten. MotoGP-arts Angel Charte beoordeelde zijn toestand nadat hij in de ochtendsessie met succes 12 ronden had afgelegd.

De kampioen van 2024 voegde daar 's middags echter slechts drie ronden aan toe, waarbij hij een flinke schrikmoment in bocht 12 overleefde voordat hij terugkeerde naar de pits. Zijn enige vliegende ronde was een 1.59.670, waarmee hij 21e en laatste werd in een uitgedund MotoGP-veld.

Martin sloeg zijn mediaverplichtingen aan het einde van de dag over om zich op zijn herstel te richten.

Hij begint aan de kwalificatie en sprint van zaterdag met een achterstand van 10 punten op Ducati-ster Márquez in de stand.

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