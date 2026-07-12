Marc Marquez wijst ‘karma’-verhaal na blessure Marco Bezzecchi van de hand
Marquez hoopt dat Bezzecchi snel kan herstellen nadat hij bij een crash op de Sachsenring een breuk opliep
Marc Marquez heeft Marco Bezzecchi verdedigd tegen online haat nadat de Aprilia-rijder tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Duitsland een sleutelbeenbreuk opliep.
Bezzecchi moest zich terugtrekken van de Sachsenring halverwege het weekend na een nare highsider op zaterdagmiddag, wat opnieuw een klap betekende voor zijn titelkansen in de MotoGP dit jaar.
De blessure volgde slechts enkele weken nadat de Italiaan was geschorst voor de Grand Prix van Tsjechië omdat hij na de sprint in Brno een marshal had geslagen. Bezzecchi kwam ook in botsing met Marquez tijdens de GP van Indonesië afgelopen oktober, terwijl hij probeerde te herstellen van een trage start, waardoor de Spanjaard een schouderblessure opliep die hem nog altijd parten speelt.
Als reactie op opmerkingen dat Bezzecchi’s schouderbreuk vergelding was voor zijn eerdere acties, riep de regerend wereldkampioen MotoGP-fans op om zijn rivaal niet verder te bekritiseren.
In plaats daarvan benadrukte hij dat de focus moet liggen op het verbeteren van de veiligheid van de rijders in de MotoGP.
“Ik lees het woord karma al sinds 2015, en daarna heb ik zes wereldkampioenschappen gewonnen,” zei hij.
“Dus als dit karma is, welkom. Karma bestaat niet en alle rijders, we nemen daar buiten veel risico.
“We wensen Marco het beste. Ik heb in Indonesië al [op sociale media] gepost: ‘keer je niet tegen Marco, want deze dingen gebeuren in races’. En vandaag is er iets gebeurd dat we voor de toekomst kunnen oplossen.
“Want opnieuw raakten Bezzecchi, Fermin [Aldeguer] in Assen en ik in Indonesië geblesseerd toen we in het grind terechtkwamen door de rand [tussen asfalt en grind].
“Ik hoop op een goed herstel voor Bez, maar ik hoop dat we deze dingen voor de toekomst kunnen oplossen.”
Waarom Bezzecchi crashte op de Sachsenring
Foto door: Gold and Goose Photography / Getty Images
Bezzecchi crashte in bocht 7 al vier minuten na het begin van Q2, nadat hij de derde tijd had neergezet achter het Ducati-duo Marquez en Fabio Di Giannantonio.
De 27-jarige werd hard de grindbak in geslingerd, waarna medische controles later een sleutelbeenbreuk bevestigden. De Italiaan kampte al met de gevolgen van een zware crash tijdens de Dutch Grand Prix twee weken eerder.
Gresini’s Alex Marquez gelooft dat Bezzecchi’s fysieke beperkingen hebben bijgedragen aan zijn val op de Sachsenring, waarbij hij zijn eigen incident in de training in Assen aanhaalde als bewijs voor zijn theorie. De Spanjaard is zelf nog niet volledig hersteld nadat hij in mei in Barcelona zijn eigen sleutelbeen en een wervel brak.
“Ik vind het echt heel erg voor hem,” zei de jongere Marquez over Bezzecchi. “Ik wil hem een spoedig herstel wensen.
“Het is een crash van een rijder die de snelheid heeft. Ik had die crash ook in Assen. Wanneer je fysiek niet 100% bent en je rijdt, dan is de mentaliteit of het hoofd er wel, de snelheid is er, maar fysiek werkt het niet met je mee.
“Dus op dat moment maak je soms fouten die je niet verwacht. Het is een vergelijkbare crash met wat we in het verleden zagen bij Marc en bij enkele geblesseerde rijders.
“Ik wens hem een spoedig herstel. Hij heeft de hele zomerstop om te herstellen en sterker terug te komen in Silverstone.”
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