De zesvoudig wereldkampioen heeft een lange revalidatie achter de rug na problemen met zijn ogen en zijn armblessure. Die laatste kwetsuur dateerde van 2020, toen Marc Marquez zwaar ten val kwam in de openingswedstrijd van het seizoen. Dit seizoen moet blijken hoe Marquez hersteld is van beide blessures, maar Honda-teambaas Alberto Puig suggereerde vorige maand dat het onwaarschijnlijk is dat Marquez dit jaar “100 procent fit” zal zijn.

Marquez is vooral blij dat hij dit weekend van de partij is in Qatar, waar het nieuwe MotoGP-seizoen van start gaat. “Na de winter was het niet duidelijk of ik in Qatar zou zijn, maar de tests in Maleisië en Mandalika waren heel belangrijk”, aldus Marquez. “Na Mandalika heb ik op fysiek vlak ook een grote stap gezet, dat was heel belangrijk. We moeten zien hoe het loopt in de eerste race. Ik wil in 2022 heel graag tegen de beste rijders vechten om de wereldtitel, maar misschien ben ik nu nog niet klaar. Daar komen we gedurende het weekend achter.”

De overwinning in 2014 is tot op heden Marquez zijn enige overwinning in Qatar, een tweede zege op het Losail Circuit zou een droomscenario zijn. “Je hebt gedurende een seizoen 21 verschillende circuits met andere lay-outs, Qatar is voor mijn stijl niet het beste circuit”, legt hij uit. “Ook voor Honda was dit in het verleden niet het sterkste circuit. Ik denk dat de motor dit seizoen sterk zal zijn, maar ik weet niet of ik er zelf klaar voor ben. Als we hier zondag winnen staan we op een niveau waar ik vooraf niet van had durven dromen. Maar daarvoor komen we nog iets tekort, denk ik.”

Gewenning aan nieuwe Honda

Dit weekend is het debuut van de nieuwe Honda RC213V, die radicaal veranderd is ten opzichte van vorig seizoen. Aanvankelijk was Marquez zoekende om zijn rijstijl aan te passen, maar inmiddels voelt hij zich beter thuis. “Ze hebben een grote stap gemaakt”, zegt Marquez. “Het voelt soms alsof ik overgestapt ben naar een ander merk, zo is de motor veranderd. Sinds ik bij Honda gekomen ben, hebben we min of meer aan dezelfde verbeteringen gewerkt. Maar het karakter van de motor is nu veranderd. Het is een flinke omwenteling waar ik in Maleisië nog wat moeite mee had, maar ik voelde wel dat er potentie was. De rondetijden kwamen makkelijk, maar ik moest in Mandalika ook mijn stijl aanpassen en toen maakte ik weer een stap. Tijdens de eerste races zullen we nog wat dingen moeten proberen, maar de basis is goed.”

