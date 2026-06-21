Marquez weer in titelstrijd nadat “superbelangrijke” zege achterstand in MotoGP-punten verkleint

Marc Marquez heeft toegegeven dat hij nu meedoet in de strijd om de MotoGP-wereldtitel van dit jaar na zijn overwinning in de Grand Prix van Tsjechië.

De regerend kampioen pakte zondag in Brno voor de tweede keer op rij het maximale aantal punten en steeg naar de vierde plaats in het puntenklassement. Omdat leider Marco Bezzecchi het hele weekend niet scoorde, verkleinde Marquez de achterstand tot 40 punten.

De opmars van Marquez komt slechts enkele weken nadat hij twee races miste voor een operatie, waardoor velen zijn titelkansen afschreven. Maar de vorm van de Ducati-fabrieksrijder in de afgelopen twee raceweekenden in Hongarije en Tsjechië, gecombineerd met enkele zelfdestructieve blunders van Bezzecchi en zijn Aprilia-team, heeft hem plots weer in beeld gebracht.

Na de kloof in Brno met 37 punten te hebben verkleind, kon zelfs Marquez zijn afgezaagde beweringen dat hij niet eens aan het kampioenschap dacht niet meer van stal halen.

"Ik bedoel, anderhalve maand [geleden] was ik er volledig klaar mee [het kampioenschap]," zei Marquez toen erop werd aangedrongen toe te geven dat hij meedeed. "Ik bedoel, ik lag in het ziekenhuis en stond meer dan 100 punten achter.

"Nu - ik weet niet waarom - sta ik 40 punten achter op de leider. Dus we doen mee."

Wat nog zorgwekkender zal zijn voor degenen die voor Marquez staan - Bezzecchi, Jorge Martin en Fabio Di Giannantonio - is dat deze overwinning op een rechtsom circuit kwam. Dat is een verdere aanwijzing dat de rechterarm en schouder van Marquez echt goed aan het herstellen zijn.

"Het is een superbelangrijke overwinning op een circuit met rechterbochten [rechtsom]. Het is iets bijzonders - ik was ernaar op zoek."

Ook liet de sluwe Marquez de kans niet liggen om zijn rivalen eraan te herinneren dat zijn lichaam ondanks de overwinning van vandaag een beperking bleef.

"Vandaag kon de motor in het laatste deel van de race sneller zijn," zei hij op de persconferentie. "Ik was alleen niet in staat om tot de limiet te pushen."

De 33-jarige houdt vol dat hij hoopt pas na de zomerstop fysiek op zijn best te zijn, wanneer hij naar eigen zeggen graag moet kunnen overschakelen naar de "aanvalsmodus".

Lees ook: MotoGP Bezzecchi biedt excuses aan na het raken van een marshal en een ban voor de Tsjechische GP