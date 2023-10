Marquez: VR46-rijders superhelden met podium in MotoGP-sprintrace

Beide coureurs van VR46 Ducati braken recent hun sleutelbeen. Luca Marini deed dat in de sprintrace in India, waardoor hij de Grand Prix aldaar en het weekend in Japan moest overslaan. Marco Bezzecchi brak zijn sleutelbeen vorige week tijdens een training op de ranch van Valentino Rossi. Desondanks eindigde het duo achter winnaar Jorge Martin als tweede en derde in de sprintrace in Indonesië. Dat ontging ook Marc Marquez niet. "Het is lastig te beoordelen, want het is niet de eerste keer dat iemand enkele dagen na een sleutelbeenoperatie zo'n goed niveau haalt", trapte de zesvoudig MotoGP-kampioen af na de voor hem dramatisch verlopen korte race, waarin hij al in de eerste ronde crashte.

"Als je dit soort dingen doet, kun je een superheld zijn, maar je kunt ook in grote problemen raken als je crasht en de blessure verergert. Je loopt dus altijd op de lijn tussen superheld en dom zijn. Vandaag waren ze superhelden en geweldig", vervolgde Marquez. "De manier waarop ze reden om het podium te halen was geweldig. Natuurlijk ligt het niet alleen aan de motorfiets. Als coureurs dergelijke dingen doen zoals Marini en Bezzecchi vandaag deden, dan komt dat ook doordat de coureurs heel goed en heel sterk zijn."

Bezzecchi besloot woensdag tot deelname in Indonesië

Zelf sprak Bezzecchi na de sprintrace over een heel moeilijke race, waarin hij niet verwachtte het podium te halen. "Woensdag besloot ik om te starten, dus dit is best goed", zei de Italiaan, nadat hij zijn derde plek in het kampioenschap verstevigde. "De start was goed en in de eerste helft voelde ik me fysiek heel goed. Toen ik eenmaal achter Luca zat en dichterbij kwam, voelde ik de slipstream en de warme lucht. Het afremmen van de motor werd zwaarder en fysiek begon ik behoorlijk last te krijgen. Dat gold bij Maverick [Viñales] nog meer, omdat ik heel dichtbij zat. Maar ik was er en moest alles geven om de motor naar het einde te brengen. Dat ik Maverick aan het einde inhaalde, was heel fijn."

Voor Marini kwam zijn sleutelbeenbreuk op een slecht moment, want hij had tijdens de test in Misano net een grote stap voorwaarts gezet met de afstelling van zijn Ducati. "Het was geweldig, maar sinds de test in Misano voel ik me geweldig op de motor", verklaarde de polesitter in Indonesië. "We hebben een enorme stap gezet, maar helaas brak ik mijn sleutelbeen op het slechtste moment van het seizoen. Daarmee heb ik alles gecompliceerd en dat is zonde, want ik voel me geweldig. De motor was vandaag goed genoeg om te winnen, maar ik was niet in een goede conditie. Vanaf de vierde ronde was het heel lastig in de bochten naar links. Gelukkig hebben we hier niet veel linkerbochten. Morgen zullen we het zien. Het wordt een moeilijke race en mijn strategie wordt compleet anders. Ik wist dat ik mijn lichaam nu volledig kon belasten, zondag moet ik het managen."