Marc Marquez maakte in Portugal na een jaar afwezigheid zijn rentree in de MotoGP. De zesvoudig MotoGP-kampioen is echter nog lang niet de oude. Hij werd zevende bij zijn terugkeer in Portugal en finishte als negende in de daaropvolgende race in Jerez.

De Honda-rijder is ook nog niet helemaal met tevreden met de RC213V, die met name in het midden en bij het uitkomen van de bochten nog wat tekort zou komen. “Het is over het geheel genomen niet slecht, maar het klopt dat we nog wat missen”, bevestigde Marquez op de donderdag voor de Grand Prix van Frankrijk tegenover onder andere Motorsport.com. Om daarna op te merken dat het team wel op moet passen met zijn feedback. “We moeten op de eerste plaats voorzichtig zijn aan mijn kant van de box, want ik probeer altijd eerlijk te zijn richting mijn engineer en mijn techneuten, maar mijn opmerkingen zijn niet zo precies als voorheen. Want ik rijd elke training anders. Aan het begin van een weekend rijd ik op een bepaalde manier en aan het einde van het weekend rijd ik op een andere manier. Dat komt niet doordat ik iets aan mijn rijstijl verander, dat komt doordat ik vermoeid raak, waardoor de positionering van het gewicht op de motor verandert. Dat is iets om rekening mee te houden.”

“Maar het klopt dat een van mijn plannen voor de test op de maandag in Jerez was om te proberen terug te gaan naar de manier waarop ik in 2020 op dat circuit racete. Maar ik was niet in staat om te testen. Dat bleek niet mogelijk met mijn fysieke conditie. Het zou dus een van de doelen voor dit weekeend kunnen zijn om te begrijpen hoe we er nu voor staan ten opzichte van hoe we er in het verleden voor stonden.”