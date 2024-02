De hype rondom de overstap van Marc Marquez naar Gresini is nog lang niet voorbij. Na elf jaar en zes wereldtitels vond de Spanjaard het mooi geweest en koos hij voor een nieuw avontuur bij Ducati’s satellietteam. MotoGP-fanaten zien de pijlsnelle rijder dit seizoen al een overwinning halen op de succesvolle motorfiets van het Italiaanse merk, maar Marquez denkt voorlopig nog niet aan vroege successen.

Gevraagd na de eerste testdag in Qatar naar de mogelijkheid om voor het eerst sinds 2021 het gevecht voor de overwinning aan te gaan, vertelt Marquez dat hij begrijpt waar die verwachting vandaan komt. “Ik begrijp dat ze in me geloven, maar we kunnen de realiteit niet uitschakelen”, zegt de 31-jarige rijder nadat hij de testdag afsloot op de zestiende plaats. “De realiteit is dat ik het jarenlang lastig heb gehad en ik moet het vertrouwen weer terugkrijgen. Ik probeer het tijdens de testdagen op een goede, rustige manier te doen, om de motorfiets te leren kennen. Waarom? Omdat het tijd kost, ik ben een mens. De jaren gaan voorbij en de jonge generatie komt eraan, en zij zijn sneller en dat is normaal. Iedere atleet heeft zijn moment en daarna moet je stapje voor stapje begrijpen hoe je je aan de situatie moet aanpassen.”

Marquez verwacht dat zijn eerste jaar bij het Italiaanse merk een lastige opgave wordt en kijkt naar de drie andere collega’s die over hetzelfde materiaal beschikken. “Natuurlijk wordt het een moeilijk seizoen. Er zijn twee of drie mannen binnen Ducati die heel goed kunnen rijden. Ik probeer van hen te leren, maar dat duurt even en is erg lastig. Laten we kijken of ik stap voor stap dichter bij hen kan komen, maar het is niet mijn doel om ze te verslaan. Als het mijn doel is om te winnen, wordt het een frustrerend jaar.”

Honda-rijstijl afleren

De veteraan vertelt dat hij zich vrijer voelt op de GP23 Ducati, maar dat hij zijn rijstijl van de voorgaande jaren nog moet afleren. “Ik heb meer vertrouwen, ik kan meer met de afstelling spelen en dat was vanaf het begin al een flinke vooruitgang”, vervolgt hij. “Het is inderdaad zo dat mijn instinct nog steeds zegt dat ik anders moet rijden, nadat ik elf jaar op een en dezelfde soort motor heb gereden. Maar ik moet stapsgewijs veranderen. Ik heb de hele dag aan mezelf kunnen werken en het laatste deel van de dag heb ik aan de afstelling gewerkt. Maar ik ben ten eerste gaan werken aan mijn eigen prestaties en rijstijl. Ik voelde me beter en beter”, concludeert de zesvoudig MotoGP-kampioen na de eerste testdag in Qatar.