Marquez: "Wil mijn normale leven terug na de operatie"

Marc Marquez maakte afgelopen weekend in Mugello bekend dat hij waarschijnlijk de rest van het seizoen moet missen omdat hij in Amerika geopereerd moet worden aan de arm die hij in de zomer van 2020 brak. Marquez kreeg vrijdag tussen de eerste en tweede vrije training in Mugello de bevestiging dat hij weer onder het mes moet, maar besloot het raceweekend wel af te maken. Hij kwalificeerde zich als twaalfde en kwam in de race op de tiende stek aan de finish.

“Het was een veeleisend weekend, niet alleen fysiek deze keer”, zegt Marquez. “Elk weekend ben ik fysiek aan het vechten, maar mentaal was het ook lastig om geconcentreerd te blijven. Ik kreeg het nieuws van de operatie op vrijdag, maar als dat op woensdag of donderdag gekomen was, had ik deze race niet meer gedaan. Ik was hier toch al en kreeg vrijdag het bericht, Honda gaf mij de mogelijkheid om te kiezen wat het beste voor me zou zijn. Ik besloot om door te gaan, ik heb tot nu toe steeds kunnen racen. Het was een risico, maar ik wilde voor Honda werken en dat heb ik ook gedaan. Ik heb mijn input voor de toekomst van de motor gegeven. Het was een moeilijke race aan het begin, maar de eerste zes, zeven ronden heb ik wel genoten. Mijn start was goed en ik kon de kopgroep zien, ik had min of meer hetzelfde tempo. Daarna kreeg ik een waarschuwing en gaf ik op, ik kreeg last van arm pump, had pijn en voelde geen kracht meer. Ik heb het eind van de race gehaald, vond een goed tempo en ben gewoon naar de finish gereden. Het was emotioneel, maar ook goed.”

"Ik hoop dat mijn leven weer gaat veranderen"

Marquez gaf zaterdagmiddag een speciale persconferentie over de aanstaande operatie, maar zondag gaf hij veel meer openheid van zaken. De operatie is er ook voor om te zorgen dat hij naast de motor weer een gewoon leven kan leiden. “Ik word in mijn dagelijkse leven flink geraakt. Ik trainde op de crossmotor, met de racefiets, op elke motor om maar meters te maken. Nu kom ik thuis en moet ik twee of drie dagen rusten omdat ik niets kan doen, alleen een beetje fietsen. Daarna train ik weer bij de fysio mét pijnstillers. Ik heb tegen de artsen en de mensen om mij heen gezegd dat ik dit nog een jaar of twee jaar kan, maar niet langer. Ik beleef er op dit moment totaal geen plezier aan, het is een worsteling. Mentaal kan ik dit niet lang volhouden, maar ik hoop dat mijn leven gaat veranderen na de operatie. Het was de laatste twee jaar niet makkelijk.”

Zie ook: Waarom Marquez een half seizoen opoffert voor een vierde operatie