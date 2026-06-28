Marquez voelt zich “ongemakkelijk en inconsistent” na de sprint van de Dutch GP: “Ik kan niet meer doen”

Marc Marquez zegt dat hij niet in staat is zijn A-game mee te nemen naar Assen, en zegt dat de zesde plaats het beste is waarop hij kan hopen in de Dutch Grand Prix na een matig optreden in de sprint.

De fabrieksrijder van Ducati eindigde de race over halve afstand van zaterdag als zevende op de baan, waarbij hij niet alleen verloor van de vier Aprilia's, maar ook van andere GP26-motoren van Fabio di Giannantonio en Francesco Bagnaia.

Hij werd in de einduitslag naar de zesde plaats gepromoveerd nadat Bagnaia een plek was teruggezet omdat hij in de laatste ronde buiten de baan was gegaan, maar Marquez leek duidelijk de langzamere van de twee in hun gevecht halverwege de race.

De negenvoudig wereldkampioen had zijn kansen om zijn overwinningen van Balaton Park en Brno te herhalen al afgezwakt, en gaf vrijdag toe dat Assen voor hem een race van "overleven" zou worden.

Na de sprint zei de 33-jarige dat hij dit weekend in veilige modus rijdt, terwijl hij uitlegde waarom hij het moeilijk heeft op Assen.

“Gisteren zat ik erbij en vanochtend probeerden we een stap te zetten, maar we zaten opnieuw rond de zevende/achtste posities, samen met enkele KTM's, en ik finishte als zevende [voor Bagnaia’s straf],” zei hij.

Marc Marquez, Ducati Team Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

“Ik zit in veilige modus. Op dit circuit moet je gevoel hebben en ik voel niet dat ik veel meer kan pushen. Ik rijd niet slecht, maar op sommige punten verlies ik te veel en voel ik me vooral ongemakkelijk en inconsistent.

“Het is een circuit waar maximale kracht wordt gebruikt, vooral bij de richtingsveranderingen. Ik voel me goed bij het remmen op het rechte stuk, maar er zijn veel richtingsveranderingen zonder gas.

“Met gas kun je jezelf met de motor helpen. Door inertie, door met de achterkant te glijden en dat soort dingen, kun je het jezelf makkelijker maken. Maar wanneer het richtingsveranderingen zonder gas zijn, en vooral van een linker- naar een rechterbocht, heb ik het erg moeilijk. Op dit moment ben ik niet in staat om het te doen.

“Vooral omdat ik uit links kom, naar rechts spring om te remmen, en het lichaam naar voren gaat. En toen ik vrijdagochtend instinctief ging, viel ik. Omdat ik uit een linkerbocht kwam, sprong ik in de rechterremzone, ging naar voren en viel.

“Ik heb het vorig jaar al gecontroleerd en ik zag dit jaar enkele crashes. Hier is het grind pijnlijk, dus je moet voorzichtig zijn.”

Marquez zei dat hij niet ontevreden was over zijn prestatie op zaterdag, omdat hij al had verwacht het moeilijk te krijgen tijdens het weekend.

Marc Marquez, Ducati Team Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

De Spanjaard zei dat hij verwacht dat er tijdens het seizoen 2026 moeilijke races zullen zijn en dat hij bereid is resultaten met minder punten op bepaalde circuits te accepteren.

“Ik geef mijn 100%, maar ik kan nu niet meer doen. Op dit circuit moeten we dat begrijpen en er is geen frustratie, want het is wat ik verwachtte,” legde hij uit.

“Er zullen enkele circuits zijn waar ik goed mee om kan gaan. Er zullen enkele circuits zijn waar ik in het verleden of vorig jaar goed wist te overleven. Dit jaar betekent overleven echt overleven. Als achtste, 10e of zelfs verder finishen.”

Gevraagd naar Ducati’s rivaal Aprilia, dat de top vier op de grid bezette en als eerste en tweede finishte in de sprint, voegde Marquez toe: “We kennen de sterke punten van Aprilia al.

“We weten dat een circuit als Holland opnieuw een circuit zal zijn met snelle bochten waar zij sterker zijn dan wij. We moeten 22 races evalueren, maar hier is Aprilia sterker dan wij. Maar Diggia [Fabio di Giannantonio] en Pecco hebben ongelooflijk werk geleverd, omdat ze op een heel goede manier rijden.”