Marquez keert na vijf crashes in Duitsland terug tijdens TT Assen

Na een veelbesproken crash in de tweede training, waarbij zijn motor die van Johann Zarco schepte, noteerde Marc Marquez in de kwalificatie voor de Grand Prix van Duitsland maar liefst drie valpartijen. Desondanks kwalificeerde hij zich nog op P7, om daarna in de sprintrace buiten de punten te eindigen. Op zondag volgde tijdens de warm-up echter zijn vijfde crash van het weekend, waarbij hij een gebroken duim opliep. De dokters gaven de Spanjaard weliswaar groen licht om deel te nemen aan de race op de Sachsenring, maar hij besloot zelf om het treffen toch aan zich voorbij te laten gaan.

Er stonden nog vraagtekens achter Marquez' deelname aan de TT van Assen, waarvoor vrijdag het startsein wordt gegeven met twee vrije trainingen, maar die heeft Repsol Honda inmiddels weggenomen. In een persbericht maakt het fabrieksteam van de Japanners bekend dat de zesvoudig MotoGP-wereldkampioen gewoon op de RC213V stapt voor het raceweekend op TT Circuit Assen. "Ik hoop in Assen het moeilijke weekend in Duitsland achter me te laten", blikt Marquez vooruit op het raceweekend in Nederland. "We hebben nog één race voor de zomerstop en het doel is om goede data te verzamelen voor de engineers, zodat ze de komende weken aan de slag kunnen. Dat is de focus voor dit weekend. We moeten kalm blijven en het weekend met een duidelijk plan aanvliegen."

Voor Honda is de aanwezigheid van Marquez in Assen een opsteker, doordat het merk al twee rijders in de lappenmand heeft. Joan Mir, de teamgenoot van Marquez bij het fabrieksteam, is nog altijd uitgeschakeld door de blessure die hij in Mugello opliep. Hij wordt dit weekend vervangen door Iker Lecuona, een van de fabrieksrijders van Honda in het WK Superbikes. Bij satellietteam LCR Honda is Alex Rins wederom absent, nadat hij zijn been brak tijdens de sprintrace in Italië. Nadat het team in Duitsland geen vervanger voor de Spanjaard had opgeroepen en Takaaki Nakagami alleen de kastanjes uit het vuur moest halen, krijgt men in Assen de beschikking over HRC-testcoureur Stefan Bradl.