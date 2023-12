Marc Marquez ziet vertrek bij Honda MotoGP als win-winsituatie

Na het behalen van zijn enige podiumplaats van 2023 in Japan maakte Honda bekend dat Marc Marquez vanaf 2024 niet meer voor het merk racet in de MotoGP. Vervolgens werd bekend dat de achtvoudig wereldkampioen komend jaar in dienst van Gresini Racing op een Ducati van één jaar oud plaatsneemt. In Valencia testte hij voor het eerst voor zijn nieuwe werkgever met een keurige vierde tijd als resultaat. Met zijn overstap komt er voor Marquez een einde aan een samenwerking van elf jaar met Honda, waarin hij zes keer de wereldtitel voor zich opeiste. Toch is zijn vertrek voor alle partijen een gunstige situatie, stelt hij.

"Het is voor mij makkelijk te verklaren", antwoordt hij op een vraag van Motorsport.com of hij verrast is door hoe makkelijk zijn vertrek bij Honda ging. "We hebben altijd een eerlijke, nette en zeer goede relatie gehad met Honda. Naar mijn mening hebben we elf succesvolle jaren gehad, een soort win-winrelatie. En ik denk dat deze beslissing voor volgend jaar ook een win-winsituatie is. Waarom? Omdat ik een motor krijg die het kampioenschap leidt en waarop ik mijn doel ga proberen te halen, namelijk proberen om me weer competitief te voelen. Dat betekent niet per se winnen, het houdt in dat ik me competitief wil voelen en meer op mijn gemak wil rijden, om zo voor de topposities te gaan in enkele races."

Maar waarom is de situatie voor Honda dan ook gunstig te noemen? "De realiteit is dat al het budget dat ze aan mij zouden uitgeven, nu naar de motorfiets gaat. Dat is ook belangrijk", beseft Marquez. "Mijn comfortzone was om hier te blijven rijden, mijn geld te ontvangen en geen druk te ervaren. Maar ik denk dat het beter is voor het project dat ze al het geld dat ze aan mij zouden uitgeven, nu in de motorfiets investeren. Honda is Honda. Ze komen hoe dan ook terug aan de top, met of zonder mij. Ik geloof dus in ze dat ze het kunnen."

Naar verluidt zou Marquez in 2024 zo'n vijftien miljoen euro verdienen om bij Repsol Honda te rijden. Dat geld kan nu dus in de ontwikkeling van de RC213V gestoken worden. Tijdens de test in Valencia was bovendien een klein lichtpuntje te zien, want Joan Mir merkte op dat HRC voor het eerst sinds zijn komst iets had meegenomen dat werkte. Ook zou Honda voor het 2024-model inmiddels zo'n acht kilogram aan gewicht bespaard hebben, zo meldde het Spaanse El Periódico vorige week. Samen met andere updates moet dat ervoor zorgen dat het stuurgedrag van de RC213V verbeterd wordt.