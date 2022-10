Het is een bekend tafereel in de MotoGP-kwalificaties. Marc Marquez en zijn team kijken bij het verlaten van de pits naar rijders die snelheid hebben, maar nog een tijd moeten rijden. Zaterdag was daarop geen uitzondering. Na een matig optreden in de derde vrije training moest Marquez aan de bak in Q1. Hij vond in WK-leider Francesco Bagnaia een goede referentie, maar Marquez kon de Italiaan simpelweg niet bijhouden. In de tweede run zat hij achter Jack Miller, maar die crashte. Desondanks noteerde Marquez wel een tijd die goed genoeg was voor een transferplek naar Q2. In het tweede deel van de kwalificatie zat Marquez weer achter Bagnaia, maar nu crashte de Ducati-kopman in de beslissende run. De man uit Cervera liet zich niet van de wijs brengen en noteerde zijn beste ronde van het weekend.

“Natuurlijk ben ik erg verrast”, reageert Marquez op zijn startplek. “Echt heel erg verrast. Ik weet het niet. We hebben de snelheid niet, het gevoel is er niet. Maar we staan er wel in de kwalificatie. Ik kan niet uitleggen waarom, ik weet ook niet waarom we op de eerste rij staan. Het feit is dat we twee goede ronden gereden hebben. Ook in Q1 was ik snel, maar daardoor begon ik Q2 met gebruikte banden en dat voelde niet slecht. Met de nieuwe band heb ik nog meer gepusht en dat leverde deze plek op. Ik ben blij met deze eerste rij.” Het feit dat Marquez zonder referentie tot een 1.58.454 kwam, was voor hem nog wel de grootste verrassing. “Dat was nog de grootste verrassing, alle rijders zoeken naar een referentie. We verliezen anderhalve tiende op het achterste rechte stuk en nog eens anderhalve tiende op het rechte stuk. Met een slipstream kun je gratis drie tienden winnen, natuurlijk zoeken alle Honda-rijders naar een referentie. Na de crash van Miller wist ik dat het moeilijker zou worden, maar ik bleef pushen en de rondetijd kwam wel. In de tweede sessie na de crash van Bagnaia was dat hetzelfde. Ik bleef pushen en reed een goede ronde. Dat was de grootste verrassing voor mij.”

"Moet vechten tegen de motor"

De Grand Prix van Maleisië gaat zondag over twintig ronden. Het is daarmee een van de zwaarste races van het seizoen, ook vanwege de hitte. Bovendien is Marquez in racetrim niet op zijn gemak met de RC213V. “Ik denk dat we morgen grotere problemen zullen hebben, ik ben met de motor aan het vechten. Zoals je ziet aan de beelden ben ik continu aan het vechten tegen de motor, dat is heel erg pittig voor de fysiek en dit circuit is al heel erg veeleisend op dat vlak. In een enkele ronde kan ik wel snel zijn, ik weet waar ik moet remmen en waar de kansen liggen. We hebben hier veel rondjes gereden. We hebben niet het tempo om vooraan mee te doen, maar we zullen morgen zien.”

Jorge Martin behaalde pole-position in de voorlaatste kwalificatie van het seizoen.