Marquez geeft verklaring voor 'hinderen' van Rins

KTM Tech 3-coureur Iker Lecuona schoof in de slotfase van de derde training onderuit bij het ingaan van bocht 2. Daardoor werden dubbele gele vlaggen gezwaaid in de eerste sector van het circuit, marshals waren bezig met het bergen van Lecuona’s machine. Marquez hield zich aan de regels en ging van het gas, maar bleef wel op de ideale lijn rijden. Suzuki-rijder Rins was bezig aan een snelle ronde om zich alsnog van een plek in Q2 te verzekeren. De twee kwamen elkaar als gevolg daarvan tegen. Het incident werd onderzocht door de wedstrijdleiding, maar kwam tot het besluit de coureur geen straf te geven nadat Marquez zijn verhaal had gedaan.

De wereldkampioen, die zondag vanaf de derde startplek begint aan de race, liet na afloop van de kwalificatie zijn licht schijnen over het incident: “Wat je niet op de tv-beelden kon zien was dat er een dubbele gele vlag gezwaaid werd bij bocht 2. Er waren marshals en een rijder [in de grindbak]. Ik minderde vaart en dat moet je doen als er dubbel geel gezwaaid wordt. Je moet langzamer rijden en je kunt geen snelle ronde klokken. Om die reden keek ik ook niet achter me, ik had niet gedacht dat er nog iemand zou pushen in deze situatie.”

In de slotfase van de kwalificatie kwam Rins vervolgens zwaar ten val. Hij werd met een schouderblessure overgebracht naar het ziekenhuis. Enkele momenten daarvoor ging ook Pramac Ducati-rijder Jack Miller onderuit op diezelfde plek. Gele vlaggen werden getoond terwijl marshals zich over Rins moesten ontfermen. Ondanks dat verbeterden enkele coureurs zich toch nog in de laatste minuten van de kwalificatie. Met name polesitter Fabio Quartararo kwam op dat moment tot zijn beste tijd van de sessie.

"Weet niet wie pole verdient"

Aprilia-rijder Bradley Smith zet vraagtekens bij de wijze waarop coureurs zich dan toch kunnen verbeteren. “Ik ben het niet eens met het feit dat twee of drie rijders zich in hun laatste ronde kunnen verbeteren, zeker met de gele vlaggen en twee rijders op de grond in bocht 11, twee motoren in de grindbak en nog vijf of zes marshals”, aldus Smith. “Dat is gevaarlijk, het feit dat iemand het gewoon maar accepteert is al fout. Dat is iets waar we echt rekening mee moeten houden. Het maakt me niet uit als dat ervoor zorgt dat Q2 mislukt, dit is gewoon hoe het nu eenmaal hoort. Je hebt twee kansen in Q2, je hebt twee keer een band. Ik geloof dat het reglement voorschrijft dat je snelheid moet minderen en dat je je niet kunt verbeteren tijdens een gele vlag in een sector. Ik vraag me daarom af wie nu eigenlijk de pole verdient.”

De wedstrijdleiding heeft na de kwalificatie geen onderzoek ingesteld naar coureurs die zich nog hebben verbeterd in de slotfase van de sessie.