MotoGP GP van Maleisië

Marc Marquez verklaart voorzichtige aanpak na uitlopen in MotoGP-sprint Maleisië

Marquez speelde op safe in Sepang om een tweede plaats binnen te halen en zijn kansen op het winnen van de titel te vergroten

Rachit Thukral

Gepubliceerd: 31 okt 2026, 11:07

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Marc Marquez, Ducati Team

Foto: MOHD RASFAN-AFP via Getty Images

Marc Marquez zegt dat hij in de sprint van de Grand Prix van Maleisië geen onnodige risico's heeft genomen bij lichte regen, in de wetenschap dat hij alleen maar voor titelrivaal Marco Bezzecchi hoefde te finishen.

De fabrieksrijder van Ducati vocht zaterdag de hele race over halve afstand op Sepang mee vooraan en eindigde uiteindelijk als tweede achter Pedro Acosta van KTM.

Naarmate de wedstrijd over 10 ronden vorderde, werd de baan donkerder. De constante dreiging van een stortbui dwong sommige achterblijvers er zelfs toe preventief over te stappen op hun regenmotoren.

Maar hoewel een echte regenbui pas na de finishvlag losbarstte, viel er op delen van de baan af en toe wat motregen, waardoor de coureurs de omstandigheden en de beschikbare grip moesten inschatten.

Marquez zei dat hij door het weer een conservatievere aanpak moest kiezen en verklaarde dat hij er bewust voor koos achter zijn rivalen te blijven om te voorkomen dat hij als eerste een mogelijk nat stuk op de baan zou raken.

“Het was zo'n dag waarop er met het extra risico niet veel te winnen viel”, zei hij. “Voor de race, toen ze de weersverwachting deelden, zagen we al dat dit soort race mogelijk was.

“Daarna begon ik te analyseren wanneer we dit soort races hadden. Aragon 2014, ik crashte. Jerez dit jaar, ik crashte. Van droog naar nat lijkt het erop dat ik soms te veel push. Van nat naar droog is het makkelijker.

“Dus mijn strategie was duidelijk. Nooit de race leiden. Gewoon proberen achter de eerste man te zitten en voor Bezzecchi.

“Het punt is dat de baan niet heel slecht was. Maar hier in Maleisië weet je niet hoe het van de ene op de andere ronde zal zijn. Want als de storm komt, is het circuit supergroot. En bijvoorbeeld in sector drie was het helemaal droog. Maar in sector twee regende het harder. Dus we kwamen een ronde bij bocht 4 aan en ik crashte bijna. Het was dus heel moeilijk te begrijpen.”

Alex Marquez, Gresini Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Marquez had zaterdag ook één prikkel minder om te pushen, doordat zijn naaste rivaal in het kampioenschap Jorge Martin zich vanwege een polsblessure had teruggetrokken uit het weekend.

Toch hield hij vol dat de exit van de Aprilia-rijder uiteindelijk geen invloed had op zijn strategie, terwijl hij zijn voorsprong in de stand uitbouwde naar 19 punten.

“Dezelfde aanpak. Want wanneer ik agressief moest zijn, was ik agressief. Wanneer ik rustig moest zijn, was ik rustig. Het is een strategie die op dit moment werkt en me aan de leiding in het kampioenschap brengt. Dus ik zal proberen dezelfde strategie aan te houden. Maar zoals altijd kan alles gebeuren.”

Gevecht met Ogura

Marquez raakte bij de start verwikkeld in een fel gevecht met Trackhouse-rijder Ogura, die bij de start van de vierde naar de tweede plaats oprukte.

Vervolgens raakten de twee elkaar met de wielen bij het uitkomen van bocht 1, waarbij Ogura voor Marquez bleef.

Pas in de slotfase gingen zowel latere winnaar Acosta als Marquez voorbij aan Ogura, waarbij de Japanse rijder uiteindelijk terugviel naar de vierde plaats achter de fabrieks-Aprilia van Bezzecchi.

Gevraagd naar hun gevecht zei de Ducati-ster: “In het begin maakte ik een fout bij de start, en daarna kon hij me in de eerste twee bochten aanvallen.

“Daarna verloor ik de positie. Maar toen ik zag dat ik derde lag, Bezzecchi vierde en Ai tweede, wist ik dat het lastig zou worden. Want de paddock is klein en ik weet dat als ik hem zou inhalen, hij het podium zou verliezen omdat hij niet tussen mij en Bezzecchi kan zitten.”

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