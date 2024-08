Márquez verklaart crash vanaf P2 in MotoGP-sprint Red Bull Ring

"Het gebeurde omdat ik te optimistisch was", verklaarde Marc Márquez na afloop van de sprintrace voor de MotoGP Grand Prix van Oostenrijk. In die korte race reed hij na de long lap-penalty van Jorge Martín op een eenzame tweede plaats achter leider Francesco Bagnaia. Tot een relatief eenvoudige podiumplaats kwam het uiteindelijk dus niet: de 31-jarige Spanjaard ging in de tiende van veertien ronden onderuit in bocht 3. Het leek een relatief onschuldige valpartij, die hem in eerste instantie ver terugwierp voordat hij zijn Ducati GP23 later die ronde in de pitbox van Gresini Racing parkeerde.

Márquez sprak tegenover de media over een 'supergoede' race tot het moment van de crash, waarin hij lange tijd rustig aan deed. "Maar in de laatste ronde voelde ik iets en werd het tijd om aan te vallen", vervolgde de zesvoudig MotoGP-kampioen. "Ik maakte wat tijd goed omdat ik heel zuiver reed. Vervolgens probeerde ik nog iets meer aan te vallen, maar daarmee was ik te optimistisch. In die ronde reed ik al mijn snelste eerste bocht van de race, maar ik pushte te hard." Die aanvalsdrang in de slotfase had een reden, zo verklaarde Márquez. "Dat deed ik omdat het lang geleden was dat ik voelde dat ik de leiding kon nemen. Ik moest dus vechten om de overwinning. Natuurlijk denk ik dat Pecco iets over had, maar we zaten in ieder geval in de buurt."

Doordat de omstandigheden op de Red Bull Ring op zaterdag behoorlijk veranderd waren ten opzichte van de vrijdag, maakte het volgens Márquez lastig om de limiet te bepalen. "Vooral als je achter anderen rijdt", stelde hij, om eraan toe te voegen dat de voorkant van zijn Ducati blokkeerde vlak voor hij crashte. "Tijdens de race blokkeerde de voorkant vaak en het was dus een stuk lastiger, maar dat hoort erbij. Vlak voor de crash blokkeerden de remmen, die ik daardoor even losliet. Toen ik vervolgens opnieuw remde, crashte ik vanwege de snelheid. Je komt namelijk met meer snelheid aan als je blokkeert."

In het kampioenschap liep Márquez door zijn crash opnieuw een behoorlijke tik op, vooral omdat Bagnaia en Martín uiteindelijk op de eerste twee posities eindigden. Beide rijders bouwden hun voorsprong op de rijder uit Cervera uit tot 71 punten. Geluk bij een ongeluk voor Márquez is het feit dat hij zondag tijdens de Grand Prix in Oostenrijk wederom vanaf de derde positie aan de race mag beginnen. Ook is de sprintrace nuttig geweest om een les te leren, al is dat voor de Gresini-rijder wel een opvallende: "Dat ik niet sneller moet rijden, maar conservatiever."