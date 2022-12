Marquez verdedigt werkwijze Honda: “Het is geen onwil”

Honda verkeert al enkele jaren in een sportieve crisis. De formatie is het noorden kwijt sinds de ernstige blessure die Marc Marquez in de zomer van 2020 opliep. Bij afwezigheid van de Spanjaard probeerde de formatie meer in te zetten op de andere rijders, maar tot een echte doorbraak kwam het nooit. In 2022 was Marquez het grootste deel van het seizoen weer aanwezig en lag de focus van Honda toch weer vooral op de coureur. Pol Espargaro (Repsol Honda) en Alex Marquez (LCR Honda) werden min of meer aan hun lot overgelaten. Espargaro sprak zelfs van geld- en tijdverspilling in 2022. Beide rijders waren in 2022 bezig aan hun laatste seizoen en werden niet meer meegenomen in de reeks updates die Honda introduceerde. Deze strategie wijkt sterk af van Ducati, waar vertrekkend rijder Jack Miller tot het eind van het seizoen met de nieuwste updates bleef rijden.

Gevraagd naar zijn visie op de filosofie van Honda, zegt Marquez. “Als je meer informatie hebt, kun je ook meer en betere analyses maken”, aldus de Spanjaard, die toevoegt: “Maar op kritieke momenten heb je niet altijd tijd om die nieuwe onderdelen voor alle rijders te produceren. Zoals we gezien hebben, rijd ik met een motor die overeenkomt met die van Pol. Maar de voorvleugels zijn veranderd, ik had na mijn afwezigheid nog kans om een andere versie te homologeren. Verder heb ik een achterbrug gekregen die hij niet heeft. We hebben gezien dat het niet meteen een verbetering was, we proberen de strategie van Honda te analyseren.”

Honda gooit al haar eieren in het mandje van Marquez omdat hij de man is die het merk weer op de rit moet krijgen. “Ik bepaal verder niet wie wat krijgt, ik push voor mezelf en ben de eerste die zegt dat we beter moeten presteren”, voegt hij toe. “Ze analyseren alles en in de eerste helft van het seizoen, zeker in de eerste races hadden alle rijders hetzelfde. Ik, Pol en Alex. Toen ik terugkwam hebben ze meer op mij gefocust, maar dat komt ook omdat er niet meer onderdelen waren. Het is niet zo dat ze die jongens niet willen helpen.”