Marquez neemt verantwoordelijkheid voor aanrijding met Binder

Marquez moest zondag vanuit de tweede lijn vertrekken en reed op de tiende plaats toen hij in Luco een aanrijding veroorzaakte met Binder. De Zuid-Afrikaan moest daardoor van zijn lijn afwijken om niet te crashen, Marquez zelf ging wel onderuit. De Spanjaard nam de volledige schuld op zich. “Ik raakte Binder. Volgens mij het een race-ongeval maar als je iemand als schuldige aan kon wijzen, dan was ik het wel”, vertelde Marquez bij DAZN. “Ik kwam van achteren en probeerde hem in bocht 2 in te halen. Er zijn in die bocht verschillende rijders gecrasht op dezelfde manier, hij gooide het gat dicht en helaas was ik de coureur die ten val kwam.”

De Repsol Honda-coureur kampte dit weekend met schouderpijn en wist niet of hij de volledige race uit kon rijden. Zover kwam het ook niet, maar de Spanjaard ontdekte wel wat nieuwigheden. “Het gebeurde in een ronde waarin ik me voor het eerst goed genoeg voelde om aan te vallen in plaats van alleen maar te verdedigen. Het zou een lange race geworden zijn, maar we hebben wel degelijk een stap gezet. Ik heb wel wat dingen geleerd die volgende week [in Barcelona] weer van pas komen. Dan ben ik ook fitter aangezien ik de race niet uitgereden heb.”

Binder kon amper ademen door afgaan airbag

Het contact tussen de beide coureurs activeerde de airbag in het pak van Binder. Het duurde enige tijd voordat de druk weer gelost was en op dat moment had Binder moeite om te ademen. De Zuid-Afrikaan, die dinsdag een nieuw contract tekende dat hem tot eind 2024 aan KTM verbindt, deed zijn verhaal. “Ik ging in de ronde naar de startopstelling al bijna onderuit, gelukkig ging dat net goed”, zei Binder, die zich als vijfde gekwalificeerd had. “Over het algemeen was de start niet helemaal naar wens. Toen Marc me aanreed voelde ik dat de airbag afging en daar heb ik een hele ronde mee gereden. Iedereen weet dat je met een airbag nauwelijks kunt ademen en dat je niet echt goed kunt bewegen op de motor. Daardoor verloor ik veel tijd.”

Petronas Yamaha-coureur Franco Morbidelli moest uitwijken om Marquez niet aan te rijden. Hij eindigde daardoor buiten de punten: “Het was onfortuinlijk, ik moest hem en zijn motor ontwijken. Daardoor moest ik rechtdoor en was ik de aansluiting met de groep kwijt”, zei Morbidelli. “Ik had ook niet de snelheid om hier te vechten met de MotoGP-mannen. Het is jammer, maar niet het belangrijkste.”