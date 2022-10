Zesvoudig MotoGP-wereldkampioen Marc Marquez kwalificeerde zich zaterdag als derde voor de negentiende ronde van het seizoen op het circuit van Sepang, maar vond eigenlijk dat hij daar niet thuishoorde. Hij leverde tijdens de trainingen en in racetrim een dusdanig gevecht met de RC213V, dat Marquez zelf wist dat hij ergens in de tweede helft van de top-tien thuishoorde. En zo geschiedde. Marquez viel al vroeg in de race terug en eindigde op 14,3 seconden van racewinnaar Francesco Bagnaia op de zevende plek. Het feit dat hij alleen maar achteruit kon kijken, maakte dat het een hele lange race werd voor de man uit Cervera.

“Het was moeilijk en lang, heel lang”, zegt Marquez over de race. “Een race voelt nog langer aan als je plekken verliest, maar daar hadden we al rekening mee gehouden. De prestatie van gisteren in de kwalificatie was niet normaal. Het is wel vol te houden op één ronde, maar in de race begon ik met twee goede ronden. Daarna zag ik dat ik op de twee rechte stukken veel tijd verloor, de eerste sector moest ik te veel risico nemen. Dat kun je vier of vijf ronden doen, maar niet langer. Ik zat te wachten tot ik ongeveer op mijn plek terechtkwam, het is niet makkelijk om een ritme te vinden als je links en rechts wordt ingehaald. Toen [Joan] Mir en [Alex] Rins me ingehaald hadden, zat ik op de plek waar ik moest zitten. Ze waren iets sneller, maar dat hadden we wel verwacht. Dit was het maximale. Het is een circuit waar de zwakke punten van mijzelf als rijder naar voren komen, maar waar we ook last hebben van de problemen met de motor. We mogen niet klagen over de zevende plek, zaterdag voorspelde ik dat we tussen de achtste en tiende plek zouden staan. Dus dit is goed.”

"Ik voelde me slechter dan in de andere races, maar het is niet zo dat het slechter gaat"

Marquez betaalde in de Grand Prix van Maleisië, een van de meest fysieke wedstrijden van het seizoen, de prijs voor het feit dat zijn schouder nog niet optimaal is na de vierde operatie van eerder dit jaar. Maar verder was hij vooral in gevecht met de Honda RC213V, die gedurende het weekend simpelweg te langzaam bleek. “Ik voelde me het hele weekend langzaam op deze motor, dan moet je in de bochten meer pushen. En dat pushen lukt wel in een kwalificatieronde, maar in de race vraag je dan ook meer van de banden. Ik joeg de banden over de kling, de consequentie was dat de bandenslijtage daardoor ook hoger lag. Uiteindelijk had ik helemaal geen grip meer, ik was aan het vechten tegen de motor. Ik voelde me slechter dan in de andere races, maar het is niet zo dat het slechter gaat. Ik verbruikte gewoon meer energie in mijn gevecht met de motor. Het was een lange race, maar we zijn gefinisht. We staan wel te ver van de leiders, maar het belangrijkste is dat ik hier in de afgelopen winter nog de langzaamste was. Nu was ik de snelste van de Honda’s. Natuurlijk is het niet mijn doel om de beste Honda-rijder te zijn, ik wil helemaal vooraan meedoen, maar het is wel een signaal dat we goed werk leveren.”