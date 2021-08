Marquez en Rossi hopen dat Viñales seizoen bij Yamaha afmaakt

Viñales werd er door Yamaha van beticht dat hij de krachtbron van zijn motorfiets wilde opblazen tijdens de Grand Prix van Stiermarken en werd daardoor geschorst. De negenvoudig MotoGP-racewinnaar sprak zaterdagmiddag met de media en maakte publiekelijk excuses voor zijn acties. De Spanjaard verklaarde dat frustraties de overhand hadden genomen. Tijdens de TT van Assen had de coureur besloten aan het eind van dit seizoen bij Yamaha te willen vertrekken. Het is onduidelijk of Viñales het seizoen afmaakt bij Yamaha, daarover wordt in de komende dagen een beslissing genomen.

Volgens Marquez zou het logisch zijn als Viñales het seizoen toch mag afmaken bij Yamaha. “Het gedrag van afgelopen weekend zag er niet goed uit”, verklaarde Marquez. “Hij bracht zichzelf in gevaar en heeft nu het juiste gedaan door zijn excuses aan te bieden. Het meest logische is dat hij in Silverstone weer op de Yamaha stapt en het seizoen mag afmaken. Als ik hem was, zou ik zo goed mogelijk presteren. Hij is nog jong en heeft nog een lange carrière voor zich, dit soort dingen kunnen je toekomst schaden.”

Viñales’ ex-teamgenoot Valentino Rossi liet eerder dit weekend al weten dat hij hoopt dat de beide partijen toenadering vinden en het seizoen af kunnen maken. “Maverick heeft gezegd wat hij moest zeggen, dat is de waarheid”, aldus Rossi. “Hij was gefrustreerd, maar het is niet zo dat hij de motor echt kapot wilde maken. Ik denk dat hij om vergeving heeft gevraagd en zodoende hoopt dat hij op Silverstone weer mag racen. Dat zou voor iedereen het beste zijn.”

Ook de Britse Yamaha-testcoureur Cal Crutchlow nam het voor Viñales op door hem "geen gevaarlijke coureur" te noemen.