Marc Márquez twijfelde over inhaalactie in MotoGP-sprint na eerdere straf
Marc Márquez zag een block pass als de enige mogelijkheid om Fabio Di Giannantonio te verschalken in de MotoGP-sprintrace in Brazilië. Hij twijfelde ook of hij daar überhaupt aan moest beginnen.
Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images
In de sprintrace in Thailand verloor hij zijn kans op de sprintzege door een kleine straf, maar in Brazilië viel de korte zaterdagse race wel ten prooi aan Marc Márquez. De regerende wereldkampioen kwam na vijftien ronden in Goiânia als eerste over de finish en stelde zo zijn eerste overwinning veilig sinds de Grand Prix van San Marino van vorig jaar.
Lange tijd was Márquez in de achtervolging op leider Fabio Di Giannantonio, die vroeg in de sprintrace een gaatje sloeg. Eenmaal aan de achterkant van de VR46-rijder aanbeland hoefde er geen aanval aan te pas te komen: met nog twee ronden te gaan ging Di Giannantonio een beetje wijd in bocht 12, waarmee hij de deur opende voor Márquez om de beslissende inhaalactie te plaatsen.
"In de sprintrace zag ik in het begin dat hij [Di Giannantonio] erg snel ging. Ik dacht: dat wordt lastig. Maar in het laatste deel begon ik me beter te voelen en ronde na ronde kon ik het gat verkleinen. Zijn fout gaf me uiteindelijk de kans om hem aan te vallen", gaf Márquez ruiterlijk toe na de sprintrace. Wel had hij daarvoor al een plan voor hoe hij Di Giannantonio wilde aanvallen.
"Ik had twee punten waarvan ik dacht dat ik daar kon inhalen, maar het probleem is dat als je van de ideale lijn afgaat, het vuil is en je niet echt kunt stoppen. Dus het zou een block pass moeten worden", zei Márquez. Hij was zich er ook van bewust dat zo'n inhaalactie riskant zou zijn, want in de sprintrace in Thailand leverde zo'n actie hem een straf op die hem de zege kostte.
"Na wat er in Thailand is gebeurd, had ik er zeker twee keer over nagedacht. Want waarom een onnodig risico nemen als je misschien wel of misschien niet bestraft wordt? Maar goed, gelukkig maakte hij die fout en konden we het aan het einde goed verdedigen."
Pas twee ronden voor het einde nam Márquez de leiding over van Fabio Di Giannantonio.
Foto door: Evaristo Sa / AFP via Getty Images
Toch was Márquez niet helemaal tevreden over hoe hij tijdens de sprintrace op de Ducati zat. De 33-jarige Spanjaard is nog altijd niet helemaal hersteld van de blessures die hij vorig jaar in Indonesië opliep en hij vermoedde dat dit doorwerkte in zijn rijstijl. "Ik wil de race terugzien, want op de motor voelde mijn rijstijl heel vreemd. Ik voelde me niet zoals vorig jaar, toen ik soepel hing en goed werkte met mijn lichaam", legde Márquez uit.
"Ik ben stijf. Ik rijd niet ontspannen. Ik speel niet met de motor. Ik krijg momentjes die ik niet goed begrijp. En daar werken we nu aan. We hebben al een verandering doorgevoerd voor de sprintrace, maar dat heeft me niet helemaal overtuigd. Misschien gaan we morgen weer terug en kijken we van daaruit verder. Maar het klopt wel dat gisteren een relatief rustige dag was, waardoor ik vandaag fris opstond."
