Marquez topt natte VT2 in Japan, top-10 van vrijdag door naar Q2

Voorafgaand aan de tweede oefensessie waren de teams met elkaar in conclaaf gegaan over het tijdschema voor de dag. Tyfoon Talas bleek onderweg naar Motegi met zware regen en windstoten van honderd kilometer per uur. Het idee werd geopperd om de twee kwalificatiesessies naar voren te schuiven. Andere opties waren om de kwalificatie naar zondagochtend te verplaatsen of om de grid te bepalen aan de hand van de eerste vrije training. Omdat de extreme wind wegbleef, werd uiteindelijk besloten om gewoon verder te gaan met het huidige kwalificatieschema.

Wel kwam zaterdagochtend de regen met bakken uit de hemel. Hierdoor werd de extra lange, droge eerste oefensessie op vrijdag bepalend voor het vaststellen van de top-tien die door mag naar Kwalificatie 2. In die 75 minuten durende sessie was Ducati-fabrieksrijder Jack Miller het snelst met 1.44.509, voor titelkandidaten Francesco Bagnaia, Fabio Quartararo en Aleix Espargaro. Ook Luca Marini, Honda-fabrieksmannen Marc Marquez en Pol Espargaro, KTM-fabrieksrijders Brad Binder en Miguel Oliveira en Maverick Vinales plaatsten zich rechtstreeks voor Q2. Vanwege een crash was Enea Bastianini vrijdag niet verder gekomen dan een veertiende tijd. De winnaar van de voorgaande race in Aragon moet zaterdag aantreden in Q1. Hij krijgt daarin gezelschap van onder meer Johann Zarco (die 0.001 tekort kwam voor de top-tien) en Jorge Martin van Pramac Racing, Alex Rins, Franco Morbidelli en Cal Crutchlow.

Marquez vooraan, crash teammaat Espargaro

De 45 minuten durende tweede vrije training begon als gepland om 10.50 uur plaatselijke tijd op een doorweekt circuit. Quartararo, Bagnaia en Aleix Espargaro werden enigszins verrast door de verraderlijke omstandigheden en gingen alle drie even van de baan in bocht 3. Na de eerste tien minuten leidde Zarco met 1.58.054. Daarna gingen de tijden rap naar beneden doordat de MotoGP-piloten steeds meer vertrouwen kregen in de moeilijke omstandigheden.

Met nog twaalf minuten te gaan was er een crash voor Pol Espagargo. Om de brokstukken van zijn Repsol Honda op te kunnen ruimen, ging de rode vlag uit. Espargaro's teamgenoot Marc Marquez was op dat moment de lijstaanvoerder met 1.55.232. De sessie werd om iets voor 11.30 uur plaatselijke tijd weer hervat. Marquez' topchrono werd niet meer verbeterd. Martin eindigde op de tweede plek met een achterstand van 0.144, met in zijn nek Miller en Oliveira - de winnaar van de enige natte MotoGP-race tot nu toe dit jaar, in Indonesië.

De top-tien werd volgemaakt door Zarco, Morbidelli, Bastianini, Alex Marquez, Marini en Quartararo. Aleix Espargaro eindigde als elfde, Aprilia-collega Vinales kwam niet verder dan P18. Bagnaia bleef steken op de vijftiende plek, Rins op P23. Brad Binder werd 24e en voorlaatste. De Zuid-Afrikaan nam de enige andere crash voor zijn rekening. Hij ging voor de code rood van Pol Espargaro onderuit. Takuya Tsuda, de vervanger van de geblesseerde Joan Mir bij Suzuki, was met 1.58.631 het langzaamst.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Japan begint om 8.05 uur Nederlandse tijd. Daarvoor is er nog een korte derde vrije training, die begint om 7.25 uur.

Uitslag: Tweede vrije training MotoGP Grand Prix van Japan