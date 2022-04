Voor de vierde keer in anderhalf jaar strijkt de MotoGP dit weekend neer op Portimao, maar dat het nat was aan het begin van de eerste training was nieuw. Het had een groot deel van de nacht geregend en ook aan het begin van de oefensessie was het behoorlijk nat op het 4,6 kilometer lange circuit. Takaaki Nakagami was de eerste die daar problemen van ondervond. Hij gleed onderuit in bocht 9 en smakte hard tegen het asfalt. De Japanner bleef ongedeerd bij het incident, maar er blijven wel stukken bodywork van de LCR Honda achter op het circuit. Verschillende coureurs moesten van hun lijn afwijken om de rotzooi te ontwijken, maar de wedstrijdleiding zag geen aanleiding om er een rode vlag voor te zwaaien.

Enkele bekende regenrijders stonden halverwege de sessie in de bovenste regionen van de tijdenlijst, maar Marco Bezzecchi maakte opnieuw grote indruk. De rookie van VR46 klokte 1.51.136 in zijn tiende ronde en er waren heel wat coureurs die zich stukbeten op zijn tijd. Marc Marquez was met vijf minuten de eerste die kon reageren. De Spanjaard ging naar 1.51.041. Jack Miller, een andere bewezen regenrijder, kwam niet aan de tijd. Hij crashte in de achtste bocht toen zijn voorband weggleed.

Enkele coureurs kwamen nog met een verbetering in de slotfase van de training. Joan Mir ging naar een 1.51.031, maar uiteindelijk stond Marquez toch aan de leiding. Bij het vallen van de vlag produceerde hij een 1.50.666 en dat was genoeg voor de koppositie. Een heel aantal snelle ronden werd niet meegeteld vanwege de gecrashte Luca Marini, die daarmee gele vlaggen veroorzaakte. Marini bleef ongedeerd bij zijn val. Marquez bleef zodoende aan kop voor Mir met Bezzecchi op de derde plek. Johann Zarco werd vierde op een halve seconde, hij stond net voor thuisrijder Miguel Oliveira en Aprilia-coureur Maverick Viñales.

Achter de Spanjaard stonden drie Ducati’s: Jorge Martin werd zevende voor Francesco Bagnaia en Jack Miller, die na zijn crash aan het eind van de sessie nog wel op de baan kwam. Alex Marquez maakte de top-tien compleet.

WK-leider Enea Bastianini raakte zijn snelste ronde kwijt door gele vlaggen, hij werd veertiende. Regerend wereldkampioen Fabio Quartararo bleef steken op de achttiende plaats. Hij was daarmee nog altijd de snelste van de vier Yamaha-coureurs.

Uitslag: Eerste vrije training MotoGP Grand Prix van Portugal