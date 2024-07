Márquez: Tijdstraf Assen legt probleem met bandendrukregels bloot

In de TT van Assen kwam Marc Márquez als vierde over de finish, maar vanwege een overtreding van de bandenspanningsregels en bijbehorende gridstraf viel hij terug naar de tiende positie. Na afloop verklaarde de Gresini-rijder tegenover de verzamelde pers dat hij al vroeg in de race door had dat hij qua bandenspanning op het randje zat, waardoor het een race vol bandenmanagement werd. Uiteindelijk zat Márquez één ronde te weinig boven het door Michelin voorgeschreven minimum. "Ik zat één ronde 0.01 bar te laag. Dat is jammer, maar de regels zijn de regels. Dit is het enige dat we hebben besproken met de stewards en daarom werd de straf uitgesteld", vertelde Márquez.

"Je zag in de race dat ik goed startte, maar ineens zag ik iets vreemds en dat de bandenspanning heel laag was. Ik liet Di Giannantonio voorbij om de bandendruk voor te managen en ik volgde hem de hele race", vervolgde Márquez, om daarna het incident met Enea Bastianini aan te wijzen als mogelijke reden dat hij te lang met een te lage bandenspanning reed."Ik was die ronde een seconde langzamer en ik pushte niet in bocht 3 en bocht 5, want ik wist niet hoe de band was na het ritje door de uitloopstrook. De bandendruk liep weer terug en het duurde twee ronden voordat die weer hoog genoeg was. Door deze twee ronden voldeed ik vandaag niet aan het minimum van vijftien ronden."

Márquez vindt dat er sprake is van een weeffout in de regels, iets wat hij bij de FIM-stewards heeft aangedragen. Die waren het weliswaar eens met de Spanjaard, maar toch legden ze hem een straf op - die hij dan ook accepteerde. "Ze hebben me verteld dat een regelverandering een overweging kan zijn voor de toekomst. Op dit moment zijn de regels gewoon de regels, maar misschien kan het veranderen voor de toekomst", aldus de rijder uit Cervera. "Dat zou zeker moeten als iemand je raakt en je daardoor van de baan gaat. Als je met deze motoren één of anderhalve seconde langzamer gaat, dan wordt de bandenspanning 0.05 bar lager. Ik moest ze vandaag wel vragen of ik me kon verdedigen, omdat ik van de baan ging door een botsing met een andere rijder. Ze zeiden echter 'nee, dit zijn de regels'. Zo is het eenmaal en dus moeten we wachten."