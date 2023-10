Marquez: Tijd zal leren of veranderingen Honda MotoGP genoeg zijn

Het besluit over zijn toekomst in de MotoGP heeft Marc Marquez nog even voor zich uit geschoven, maar zijn huidige werkgever Honda is wel in actie gekomen. Op de vrijdag van de thuisrace in Japan maakte de fabrikant al bekend dat chief technical officer Shinichi Kokubu het veld moet ruimen naar aanleiding van het moeilijke seizoen 2023 en de problemen bij de doorontwikkeling van de RC213V. Zaterdag werd duidelijk dat de vrijgekomen plek per 1 oktober wordt ingevuld door Shin Sato, die tot op heden hoofd ontwikkeling van de MotoGP-motorfiets was.

Na afloop van de sprintrace in Motegi reageerde Marquez, die de korte race afsloot op de zevende plek, op de personele veranderingen in de top van Honda. "Het laat zien dat er een reactie is. Als een project zich in deze situatie bevindt, moeten er veranderingen komen. Als de cijfers van een bedrijf niet goed zijn, moeten er veranderingen komen aan de top", oordeelt de 30-jarige coureur uit Cervera. Aan de structuur van het team ligt het in zijn ogen niet. "Maar het klopt dat de weg die onlangs is ingeslagen geen goede is. Sinds 2020 was ik voor een lange tijd weg en toen ik terugkwam, realiseerde ik me dat ze een andere weg waren ingeslagen met de motorfiets. Het is niet dat deze motor slechter is dan anderen, want we gaan sneller dan in 2020 en 2019. Het is echter zo dat anderen meer meer zijn verbeterd. Dus goed voor Honda dat ze hebben gereageerd, veranderingen hebben doorgevoerd en hebben geprobeerd het niveau te halen dat Ducati en KTM neerzetten."

De grote vraag is nu of de wijzigingen bij Honda ook daadwerkelijk voor een ommekeer gaan zorgen wat betreft de prestaties van het merk in de MotoGP. Marquez beseft dat het even gaat duren voordat daar echt een oordeel over geveld kan worden. "De tijd zal leren of de veranderingen genoeg zijn. Als je de mensen verandert, betekent dat niet dat het van de ene op de andere dag goed gaat", aldus Marquez.

In de sprintrace moest Marquez het uiteindelijk dus doen met de zevende plaats, nadat hij in de openingsfase nog met Francesco Bagnaia om de vierde plaats streed. Dat hij daarna terugviel, wijt hij aan de slijtage van de band. Daardoor begon het achterwiel weer te spinnen, zoals hij eerder inn het weekend ook had ervaren. "De eerste vier ronden nam ik enorme risico's, zoals in een kwalificatie. Dat is prima voor vier ronden, maar onmogelijk om twaalf ronden vast te houden", concludeerde Marquez, die weinig beterschap verwacht met het oog op de race. "Nee. Als je de tendens van de races ziet, dan beginnen we sterk en worden we langzamer en langzamer. Morgen zullen we hetzelfde zien."